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Питерец.ру » Общество » 257 петербургских студентов сдали 115,6 литров крови

257 петербургских студентов сдали 115,6 литров крови

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Опубликовал: Вадик Котов
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В минувшие два дня на 9 пунктах переливания крови побывали 279 петербуржцев, из которых 257 стали донорами крови

В минувшие два дня на 9 пунктах переливания крови побывали 279 петербуржцев, из которых 257 стали донорами крови. Эти запасы пополнять резервы больниц Северной столицы, которые истощились за прошедшие новогодние каникулы.

Акция от «Фонда Доноров», посвященная Дню российского студенчества, длилась два дня из-за острой потребности больниц города в крови. Всего удалось собрать 115,6 литров крови. Этого количества должно хватить на помощь более 700 пациентам.

«Мы понимаем, что продолжать заниматься донорством в период пандемии может быть страшно. Но доноры должны помнить о том, что в интересах всех отделений переливания города обеспечить максимальную безопасность нахождения - от предоставления донорам и персоналу средств индивидуальной защиты до измерения температуры и контроля социальной дистанции. Критично важно продолжать сдавать кровь, ведь за нас это никто не сделает», - рассказала Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров». - «Мы также хотим поблагодарить всех, кто не прекращает донорскую деятельность и помогает поддерживать интерес к донорству - самих доноров, наших дорогих волонтёров, медиков и средства массовой информации».

Тем временем, «Фонд Доноров» готовит самое романтичное событие года - традиционную ежегодную донорскую акцию «Поделись кровь - поделись любовью», посвященную Дню всех влюбленных. О дате проведения, условиях участия и отделениях переливания, которые примут участие в акции, можно будет узнать в социальных сетях и на сайте «Фонда Доноров».

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний. Обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. В некоторых отделениях требуется регистрация в СПб и предварительная запись. Рекомендуем связаться с отделением переливания, если у вас возникнут вопросы.

Полный перечень противопоказаний: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Мероприятие организовано при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Источник: Комитет по молодежной политике
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