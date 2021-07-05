Не нужны нам такие апельсины

В Петербург поступает огромное количество продуктов. Среди них присутствуют товары, привезенные из других стран. Однако с некоторыми из них возникают проблемы. То документы не все, то маркировка нарушена. Иногда и вовсе санкционка попадается, которую потом приходится утилизировать.

Бывают случаи, что товар оказывается испорченным. Именно это произошло с крупной партией апельсинов. В морской порт Петербурга поступил соответствующий груз и Египта и ЮАР. Но, к сожалению, эти 50 тонн апельсинов не прошли проверку. В африканских фруктах обнаружили личинки средиземноморских плодовых мух. Заражение было выявлено в результате лабораторных исследований. По данным «Питерец.ру», эта партия предназначалась для компаний Северной столицы и Краснодарского края.

Подобные перевозки всегда сопряжены с рядом сложностей. Необходимо учесть множество факторов и соблюсти требования безопасности. Иначе возникают такие ситуации с испорченными апельсинами и прочие неприятности.