Некоторые продукты стали дешевле

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге заметно улучшилась ситуация с ценами на некоторые продукты. Этого удалось достичь благодаря росту поставок картофеля, лимонов и апельсинов. В результате цена на картофель упали в 3 раза. Стоимость лимонов и апельсинов сократилась вдвое.

Это произошло из-за того, что во время пандемии пришлось закупать больше цитрусовых. Люди стали приобретать много лимонов и апельсинов для профилактики простудных заболеваний. В итоге сначала сократился объем экспорта цитрусовых и повысилась стоимость фруктов. Однако постепенно ситуация выровнялась. Еще в Петербурге уменьшилась инфляция, что тоже благоприятно повлияло на стоимость продуктов.

Конечно, говорить о глобальном снижении цен на продукты не приходится. Сократилась стоимость лишь некоторых товаров.