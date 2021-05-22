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Питерец.ру » Общество » Некоторые продукты стали дешевле

Некоторые продукты стали дешевле

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге улучшилась ситуация с ценами на продовольственные товары

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге заметно улучшилась ситуация с ценами на некоторые продукты. Этого удалось достичь благодаря росту поставок картофеля, лимонов и апельсинов. В результате цена на картофель упали в 3 раза. Стоимость лимонов и апельсинов сократилась вдвое.

Это произошло из-за того, что во время пандемии пришлось закупать больше цитрусовых. Люди стали приобретать много лимонов и апельсинов для профилактики простудных заболеваний. В итоге сначала сократился объем экспорта цитрусовых и повысилась стоимость фруктов. Однако постепенно ситуация выровнялась. Еще в Петербурге уменьшилась инфляция, что тоже благоприятно повлияло на стоимость продуктов.

Конечно, говорить о глобальном снижении цен на продукты не приходится. Сократилась стоимость лишь некоторых товаров.

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