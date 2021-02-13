Изъятое мясо

«Питерец.ру» сообщает, что в 2020 году в Северной столице было изъято несколько партий мясной продукции. После проверки качества оказалось, что это мясо было испорченным или не соответствовало требуемым стандартам качества безопасности. В итоге за год было изъято более 800 кг.

К сожалению, подобные случаи периодически возникают с разными продуктами. Иногда в Петербург ввозят товары, которые не соответствуют тем или иным требованиям. Это может быть «санкционка», продукция с неверно оформленными документами или ненадлежащего качества.

В Северной столице строго следят за тем, чтобы поступавший товар полностью соответствовал необходимым нормам. В результате некоторые партии мяса и других продуктов не проходят контроль.