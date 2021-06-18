В минувшую среду две неизвестные женщины, позвонили в звонок входной двери квартиры 78-летней пенсионерки на улице Братьев Радченко. Они представились «врачами-вирусологами» и под предлогом осмотра квартиры «на предмет эпидемиологической безопасности» прошлись по жилищу. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 1,3 миллиона рублей наличными, браслета, цепочки с кулоном, 4-х колец, перстня и пары серег. Размер общего ущерба составил 1 584 000 рублей.
Приметы: женщина европейской внешности, на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, волосы короткие, одета в медицинский белый халат. Вторая женщина европейской внешности, на вид 35-40 лет, рост 150-155 см, черные волосы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Колпино «вирусологи» обокрали пенсионерку на 1,6 миллиона рублей
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Опубликовал: Anton78
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Две воровки под видом врачей обокрали квартиру пожилой жительницы Колпино.
В минувшую среду две неизвестные женщины, позвонили в звонок входной двери квартиры 78-летней пенсионерки на улице Братьев Радченко. Они представились «врачами-вирусологами» и под предлогом осмотра квартиры «на предмет эпидемиологической безопасности» прошлись по жилищу. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 1,3 миллиона рублей наличными, браслета, цепочки с кулоном, 4-х колец, перстня и пары серег. Размер общего ущерба составил 1 584 000 рублей.
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