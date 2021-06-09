Встречай лето вместе с «Фондом Доноров»

Петербуржцев приглашают стать донорами 10 пунктов переливания, участвующих в городской донорской акции от «Фонда Доноров» 15 июня. Первую летнюю акцию посвятили главному донорский празднику, Всемирному дню донора крови.
Выбрать удобное по расположению и графику работы отделение и зарегистрироваться на акцию можно по ссылке: https://forms.gle/x3wPobEPFfmMnAuWA
Горожанам также напоминают о важности посещения пунктов переливания летом, когда коридоры ОПК пустеют из-за летних каникул и отпусков, в запасы крови необходимо пополнять. Так, донорская кровь будет направлена на лечение пациентов онкологических, хирургических и гематологических отделений, потребуется в кардиохирургической, сосудистой, абдоминальной хирургии, в гинекологии и урологии, травматологии.
Донорам предлагают посетить ПСПбГМУ им. Павлова, ГБ №26, ГБ №15, ГБ №2, Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого, Мариинскую больницу, Городской клинический онкологический диспансер, ГБ Святого Великомученика Георгия и РНИИ гематологии и трансфузиологии 15 июня.
На пунктах переливания доноров встретят волонтеры и вручат памятные сувениры от «Фонда Доноров», а также десерты от кондитерского производства «Север-Метрополь».
Напоминаем, что донором может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донации. Потенциальным донором костного мозга может стать гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний. Донорам необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и помнить, что на некоторые пункты переливания крови необходимо записываться заранее.
Как подготовиться к донации: fonddonorov.ru/kak-stat-donorom
Противопоказания: fonddonorov.ru/protivopokazaniya