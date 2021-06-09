Payeer

ента новостей

14:23
Встречай лето вместе с «Фондом Доноров»
12:47
Мультимедийная выставка «Вспомним»
11:11
В Петербурге жителя коммунальной квартиры подозревают в педофилии
11:06
Старт благотворительному футбольному матчу в рамках ПМЭФ дал Михаил Романов
11:04
В Ленобласти мужчина в плавках домогался 12-летней девочки
10:55
Поп-ап галерея по случаю Чемпионата Европы по футболу
10:50
На КАД между Пискаревским и Шафировским проспектами полностью перекроют движение
10:49
Страхуйте вклады, господа!
09:29
А билеты-то поддельные!
08:35
Прививайтесь, граждане!
00:39
Какие шансы у сборной России на чемпионате Европы в группе с Бельгией, Данией и Финляндией?
19:48
Акция книгодарения "Русский музей библиотекам города"
19:45
Арт-ярмарка современного искусства на Кожевенной
19:42
Год гуманитарного сотрудничества: впервые в Египте будет представлено большое оперное произведение театра из России
19:39
В Ленобласти состоялся выпуск сотрудников ОМОНа, прошедших обучение в Центре подготовки Северо-Западного округа Росгвардии
19:37
Концерт «Оркестр на крыше»
19:34
Исторический парк подготовил праздничную программу ко Дню России
19:32
В Ленобласти прошёл учебный сбор водолазов Северо-Западного округа Росгвардии
10:39
В центре Петербурга в подвале дома найден полусгнивший труп мужчины
10:20
В Ленобласти перекроют трассу в связи с разводкой моста через Свирь
09:18
А вы мясо в тушенке видели?
08:54
Беглов доволен форумом
08:28
Политики нет в спорте? Вы шутите!
16:44
На мосту КАД через Муринский ручей на трое суток перекроют две полосы движения
14:33
Выставка «Лабиринты времени»
14:30
Выставка «Солнце, море, ледокол»
14:25
Петербургские поэты схлестнутся друг с другом в эпической битве
14:23
Проект из Петербурга «Открытый мир» выиграл грант на форуме «Таврида»
14:20
В Ленобласти двухлетний малыш выпал из окна
14:09
В Ленобласти аферисты обчистили пенсионера на 640 тысяч рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Встречай лето вместе с «Фондом Доноров»

Встречай лето вместе с «Фондом Доноров»

0
29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Петербуржцев приглашают стать донорами 10 пунктов переливания, участвующих в городской донорской акции от «Фонда Доноров»

Петербуржцев приглашают стать донорами 10 пунктов переливания, участвующих в городской донорской акции от «Фонда Доноров» 15 июня. Первую летнюю акцию посвятили главному донорский празднику, Всемирному дню донора крови.

Выбрать удобное по расположению и графику работы отделение и зарегистрироваться на акцию можно по ссылке: https://forms.gle/x3wPobEPFfmMnAuWA

Горожанам также напоминают о важности посещения пунктов переливания летом, когда коридоры ОПК пустеют из-за летних каникул и отпусков, в запасы крови необходимо пополнять. Так, донорская кровь будет направлена на лечение пациентов онкологических, хирургических и гематологических отделений, потребуется в кардиохирургической, сосудистой, абдоминальной хирургии, в гинекологии и урологии, травматологии.  

«Мы все с нетерпением ждали летней поры, чтобы наконец-то отдохнуть и насладиться теплыми днями. Но летом люди продолжают болеть и нуждаются в помощи не меньше, чем в другое время года. Больницы продолжают активно работать, хирурги - оперировать, онкологи - проводить химиотерапию. Поэтому сохранение запаса донорской крови, как незаменимого и жизненно необходимого компонента лечения, является важным элементом работы любого отделения переливания крови», - напомнил Станислав Абрамовский, заведующий отделением переливания крови Клинической больницы №122 имени Л.Г. Соколова. 

Донорам предлагают посетить ПСПбГМУ им. Павлова, ГБ №26, ГБ №15, ГБ №2,  Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого, Мариинскую больницу, Городской клинический онкологический диспансер, ГБ Святого Великомученика Георгия и РНИИ гематологии и трансфузиологии 15 июня. 

На пунктах переливания доноров встретят волонтеры и вручат памятные сувениры от «Фонда Доноров», а также десерты от кондитерского производства «Север-Метрополь». 

Напоминаем, что донором может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донации. Потенциальным донором костного мозга может стать гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний.  Донорам необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и помнить, что на некоторые пункты переливания крови необходимо записываться заранее. 

Как подготовиться к донации: fonddonorov.ru/kak-stat-donorom
Противопоказания: fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Источник: Фонд Доноров
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-04-2021, 19:22
Более 1000 пациентов спасут петербургские доноры
7-06-2021, 10:57
Где стать донором и отметить Всемирный день донора крови?
16-12-2020, 14:02
Петербуржцы не остались в стороне
28-08-2020, 19:29
Петербургским больницам нужна донорская кровь!
13-07-2020, 15:11
Донорская засуха в Петербурге
14-08-2020, 15:43
70 литров крови сдали доноры Петербурга за день

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
169
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
252
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
0
235
4-06-2021, 12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
0
236
4-06-2021, 12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
Наверх