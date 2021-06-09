Встречай лето вместе с «Фондом Доноров»

Петербуржцев приглашают стать донорами 10 пунктов переливания, участвующих в городской донорской акции от «Фонда Доноров» 15 июня. Первую летнюю акцию посвятили главному донорский празднику, Всемирному дню донора крови.

Выбрать удобное по расположению и графику работы отделение и зарегистрироваться на акцию можно по ссылке: https://forms.gle/x3wPobEPFfmMnAuWA

Горожанам также напоминают о важности посещения пунктов переливания летом, когда коридоры ОПК пустеют из-за летних каникул и отпусков, в запасы крови необходимо пополнять. Так, донорская кровь будет направлена на лечение пациентов онкологических, хирургических и гематологических отделений, потребуется в кардиохирургической, сосудистой, абдоминальной хирургии, в гинекологии и урологии, травматологии.

«Мы все с нетерпением ждали летней поры, чтобы наконец-то отдохнуть и насладиться теплыми днями. Но летом люди продолжают болеть и нуждаются в помощи не меньше, чем в другое время года. Больницы продолжают активно работать, хирурги - оперировать, онкологи - проводить химиотерапию. Поэтому сохранение запаса донорской крови, как незаменимого и жизненно необходимого компонента лечения, является важным элементом работы любого отделения переливания крови», - напомнил Станислав Абрамовский, заведующий отделением переливания крови Клинической больницы №122 имени Л.Г. Соколова.

Донорам предлагают посетить ПСПбГМУ им. Павлова, ГБ №26, ГБ №15, ГБ №2, Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого, Мариинскую больницу, Городской клинический онкологический диспансер, ГБ Святого Великомученика Георгия и РНИИ гематологии и трансфузиологии 15 июня.

На пунктах переливания доноров встретят волонтеры и вручат памятные сувениры от «Фонда Доноров», а также десерты от кондитерского производства «Север-Метрополь».

Напоминаем, что донором может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донации. Потенциальным донором костного мозга может стать гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний. Донорам необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и помнить, что на некоторые пункты переливания крови необходимо записываться заранее.

Как подготовиться к донации: fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: fonddonorov.ru/protivopokazaniya