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Где стать донором и отметить Всемирный день донора крови?

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Фонд Доноров
Где стать донором и отметить Всемирный день донора крови?

В этом году один из основных донорских праздников, Всемирный день донора крови, который традиционно отмечается 14 июня, выпал на выходной день. Отметить этот важный праздник добрым делом «Фонд Доноров» предлагает во вторник, 15 июня, на донорской акции. 

Петербуржцы смогут выбрать удобное по расположению и времени работы отделение для донации из 10 участвующих в акции. Донорам необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и помнить, что на некоторые пункты переливания крови необходимо записываться заранее.  

«Донорские акции летом - это важная поддержка Службы крови в целом и отделений переливания по отдельности, ведь в летний период им приходится не сладко. Студенты, среди которых немало доноров, сдают сессию, а затем уходит на каникулы, разъезжаются по родным городам, а работающие доноры уезжают в заслуженные отпуска. Мы призываем доноров не забывать о регулярных донациях летом, ведь запасы крови необходимо восполнять», - рассказала Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».  

На пунктах переливания доноров будут ждать приветливые волонтеры и памятные сувениры от «Фонда Доноров», а также вкуснейшие сладости от партнеров и добрых друзей - кондитерского производства «Север-Метрополь». 

Перед посещением ОПК необходимо зарегистрироваться на акцию: https://forms.gle/x3wPobEPFfmMnAuWA

Напоминаем, что донором может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донации. Потенциальным донором костного мозга может стать гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний.  

Как подготовиться к донации: fonddonorov.ru/kak-stat-donorom
Противопоказания: fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Источник: Фонд Доноров
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