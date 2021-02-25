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Петербуржцы, успешно представившие город на «Дельфийских играх»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Петербуржцы, успешно представившие город на «Дельфийских играх», получили благодарственные письма Губернатора Санкт-Петербурга

Сегодня в Комитете по молодежной политике вручили благодарственные письма Губернатора Санкт-Петербурга молодым жителям, которые успешно защитили честь Петербурга на «Дельфийский играх».

«Мне очень приятно, что у нас в городе такая творческая молодежь, которая нацелена не только на процесс, но и на отличный результат. С каждым годом «Дельфийские игры» становятся все масштабнее, и чтобы занять призовые места, обратить на себя внимание нужно приложить немало усилий. Я поздравляю всех вас, вы большие молодцы», – начал встречу председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

«Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России» прошли в ноябре прошлого года. Впервые игры прошли полностью в дистанционном формате. Игры были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 10 молодых петербуржцев заняли призовые места и получили специальные дипломы.

В номинации «Классическая гитара» в возрастной группе «21-25» 1 место занял Николай Федоров (Российская академия музыки имени Гнесиных), Дмитрий Макареев (Санкт‑Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова) – 3 место.

Победителем в возрастной группе «18-25» в номинации «Фортепиано» стал Владислав Федоров (Санкт‑Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова).  

Первые два места заняли петербуржцы из колледжа «Звездный» в номинации «Парикмахерское искусство» (возрастная группа «17-25»). Екатерина Кулева – 1 место, а Юлия Карасева – 2 место.

В номинации «Дизайн одежды» (группа «15-23») лучшей стала Виктория Брикова (Санкт‑Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна).

Специальные дипломы получили четверо молодых петербуржцев. В номинации «Академическое пение» в возрастной группе «17-21» - Яна Айвазян. В номинации «Художественные ремесла/художественная керамика» – Кириллова Ирина – за высокий уровень владения приемами ювелирного искусства – и Кононова Софья – за высокий уровень владения приемами ювелирного искусства. В номинации «Эстрадное пение» – Барт Софья.

Также благодарность получила танцевально-пластическая компания «Квадрат» и декан вокально-режиссерского факультета, заведующая кафедрой камерного пения «Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова», кандидат искусствоведения, профессор, Заслуженная артистка РФ Мария Людко.

Дельфийские игры в мире – комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, востребованные в современных условиях и в настоящее время проводящиеся по 50 народным, классическим и современным номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и прочее).

Источник: Комитет по молодежной политике
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