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Питерец.ру » Общество » Богдан Заставный подписал соглашения с Тихвинской Епархией и Императорским Православным Палестинским Обществом

Богдан Заставный подписал соглашения с Тихвинской Епархией и Императорским Православным Палестинским Обществом

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Опубликовал: Вадик Котов
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Богдан Заставный подписал соглашения с Тихвинской Епархией и Императорским Православным Палестинским Обществом

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями подписал соглашения с Тихвинской Епархией Русской Православной Церкви (Московским Патриархатом) и Императорским Православным Палестинским Обществом в Ленинградской области.

Администрация города и религиозные организации договорились сотрудничать по вопросам молодежной политики, духовно-нравственного просвещения и воспитания молодежи Петербурга, а также в сфере популяризации здорового образа жизни.

Соглашения подписали председатель «молодежного» Комитета Богдан Заставный, Епархиальный архиерей епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав и председатель Регионального отделения Международной Общественной Организации «Императорское Православное Палестинское Общество» в Ленинградской области Геннадий Титов.

Источник: Комитет по молодежной политике
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