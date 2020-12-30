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Питерец.ру » Общество » Михаил Романов поздравил сотрудников Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу с профессиональным праздником

Михаил Романов поздравил сотрудников Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу с профессиональным праздником

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Опубликовал: Вадик Котов
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Михаил Романов поздравил сотрудников Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу с профессиональным праздником

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов направил петербургским спасателям поздравление с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 27 декабря.

В своем обращении парламентарий подчеркнул, что в этом году празднику исполняется четверть века, а самой национальной службе спасения – 30 лет. Праздник был установлен президентским указом ровно через пять лет после того, как 27 декабря 1990 года Совет министров РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

«От всей души поздравляю сотрудников Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу – людей, рискующих своей жизнью ради спасения других, – с профессиональным праздником! Вот уже тридцать лет спасательные службы России несут круглосуточное дежурство, готовые в любую минуту прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», – говорится в обращении парламентария.

Михаил Романов также напомнил, что Государственная Дума пять дней назад приняла в окончательном третьем чтении закон об обеспечении вызова экстренных и оперативных служб по единому номеру «112».

«Работа единого общефедерального экстренного номера позволит заметно сократить время реагирования экстренных и оперативных служб на вызовы, а значит быстрее оказывать помощь попавшим в беду людям. Быстрее приедет скорая, пожарные, спасатели. Это значительно снизит размер ущерба и потерь от происшествий и чрезвычайных ситуаций, а главное — позволит выиграть дополнительное время для спасения человеческих жизней. Важно, что связаться с оператором «112» можно будет, даже если на счету закончились деньги или в телефоне нет сим-карты. Уверен, что новый порядок послужит оптимизации деятельности и самих спасательных служб», – подчеркивает Михаил Романов в своем обращении.

Парламентарий пожелал петербургским спасателям крепкого здоровья, благополучия и удачи, искренней благодарности от спасенных.

«Пусть ваши мужество и доблесть всегда вознаграждаются признанием и уважением со стороны спасенных и их родственников. Желаю вам мира и спокойных трудовых будней, пусть будет поменьше ЧП и ЧС и побольше приятных и солнечных дней. С праздником!» – говорится в обращении Михаила Романова.
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