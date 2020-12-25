В Петербурге полицейского, спасшего человека из ледяной воды награжден денежнойпремией

Вчера начальник ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин лично поблагодарил сотрудника Полка патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России старшего сержанта полиции Андрея Хабарова за мужество, проявленное при спасении человека из ледяной воды. Полицейский получил денежную премию в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, как ранее сообщалось, 14 декабря около 7 часов вечера на набережной реки Фонтанки с Аничкова моста упал человек, которого полицейский Андрей Хабаров вытащил на берег. Пострадавшего передали медикам.

Также в МВД России направлено ходатайство о награждении Андрея Хабарова ведомственной наградой – медалью МВД России «За смелость во имя спасения».