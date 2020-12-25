ента новостей

12:46
В Петербурге полицейские задержали пьяного работника автосервиса в угнанной иномарке
12:42
В Петербурге полицейского, спасшего человека из ледяной воды награжден денежнойпремией
10:49
Для них похмелье особенно опасно
10:16
Как боролись с пьяным вождением
00:37
Кемппайнен и Хелльберг принесли СКА победу над «Северсталью»
19:18
В Историческом парке открылся новый раздел выставки «История в предметах»
12:37
В Петербурге полицеские с погоней и стрельбой задерживали пьяного водителя
12:34
В Ленобласти производители молока бьют рекорды
12:29
В Петербурге пенсионерка отдала аферисту полмиллиона рублей
10:20
Что с ипотекой?
09:52
Что думают бизнесмены
23:38
«Фонд Доноров» просит петербуржцев сдавать кровь в новогодние праздники
15:22
Когда восстановятся автобусные перевозки между Петербургом и Прибалтикой
15:12
Уцелеет ли Парк Победы между двух гигантских строек?
15:09
ЗакС спросил губернатора о будущем Охтинского мыса
15:04
Галустян и Киркоров раскрыли обман бизнес-тренеров
15:01
Россельхознадзор рассказал, как выбрать новогоднее дерево
14:56
РХТУ возглавил рейтинг вузов в номинации «Химико-биологические науки и технологии»
14:34
В центре Петербурга т аксист изнасиловал пассажирку
14:25
В Петербурге сотрудники полиции исполнили мечту 7-летнего мальчика
11:51
В Петербурге полицейскими раскрыт квартирный грабеж
10:15
Умерла жена Полтавченко
09:31
Кто в Госсовете?
19:41
В Петербурге готовят профессионалов будущего
15:27
В Петербурге задержали аферистов похищавших денежные средства с банковских карт граждан
15:21
Марк Николаев взял «золото» на Кубке Сальникова
11:10
В Петербурге задержали афериста, лишившего пенсионера нескольких миллионов
11:05
В Ленобласти открыт восьмой скоростной железнодорожный маршрут
10:34
В Петербурге аферисты забрали у пенсионера почти 2,2 миллионов рублей
10:17
В Красногвардейском районе задержан автоугонщик
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге полицейского, спасшего человека из ледяной воды награжден денежнойпремией

В Петербурге полицейского, спасшего человека из ледяной воды награжден денежнойпремией

0
9
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ГУ МВД
Старший сержант полиции Андрей Хабаров, спасший человека, поощрен денежной премией и выдвинут на ведомственную награду.

Вчера начальник ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин лично поблагодарил сотрудника Полка патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России старшего сержанта полиции Андрея Хабарова за мужество, проявленное при спасении человека из ледяной воды. Полицейский получил денежную премию в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, как ранее сообщалось, 14 декабря около 7 часов вечера на набережной реки Фонтанки с Аничкова моста упал человек, которого полицейский Андрей Хабаров вытащил на берег. Пострадавшего передали медикам.

Также в МВД России направлено ходатайство о награждении Андрея Хабарова ведомственной наградой – медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-10-2020, 10:27
В Петербурге полицейские спасли рыбака-любителя
16-10-2018, 11:36
В Петербурге полицейский получил удар ножом от хулиганов
11-03-2013, 00:06
В Выборге буйная женщина ударила полицейского
23-04-2013, 10:18
Сотрудник полиции задержан по подозрению во взяточничестве
17-10-2012, 08:17
Наказано начальство бывшего полицейского сбившего пешехода
11-01-2018, 10:47
В Ленобласти полицейский сбил пешехода

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
759
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
799
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 627
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
2 021
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх