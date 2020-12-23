Умерла жена Полтавченко

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице в возрасте 67 лет умерла Екатерина Полтавченко. Жена бывшего губернатора Георгия Полтавченко попала в клинику с диагнозом «коронавирус». Из-за этой инфекции у Екатерины появились осложнения, от которых она и скончалась.

Георгий и Екатерина прожили в браке 35 лет. Теперь в семье Полтавченко случилось большое горе. Этот случай показывает, что перед опасностью коронавируса все люди оказываются равны. От болезни не спасают ни деньги, ни связи, ни высокое положение. Выражаем соболезнования семье Полтавченко.

Напоминаем, что Георгий Полтавченко был губернатором Петербурга с 2011 по 2018 год. Георгий Сергеевич хорошо зарекомендовал себя на этом посту.