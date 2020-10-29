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Питерец.ру » Общество » В Петербурге полностью завершены испытания тепловых сетей

В Петербурге полностью завершены испытания тепловых сетей

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
В Петербурге полностью завершены плановые испытания тепловых сетей на максимальную температуру

По поручению губернатора Александра Беглова в Петербурге в кратчайшие сроки завершены испытания тепловых сетей на максимальную температурную нагрузку. В октябре протестировано почти 900 км тепловых сетей в 12 районах города. Предотвращено 15 технологических нарушений, заменено 40 метров ненадежных трубопроводов.

«Обычно теплосети проверяют на устойчивость к нагрузкам в конце предыдущего отопительного сезона. В этом году из-за пандемии мы перенесли температурные испытания с весны на осень. Это было сделано, чтобы не отключать в домах отопление и горячую воду, сохранить здоровье петербуржцев, многие из которых находились на самоизоляции. Теплая осень и раннее начало периодического протапливания позволили энергетикам провести испытания до начала холодов и без длительных отключений», - подчеркнул губернатор.

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» провели 21 испытание. Тестирование коснулось 992 многоквартирных домов – 10% жилых зданий в зоне обслуживания предприятия. Сроки отключения горячей воды во время испытаний были сокращены с 24 до 12 часов.

В зоне теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытано более 200 километров магистральных сетей в Центральном, Адмиралтейском, Невском и Кировском районах. Время отключения тепла и горячей воды не превысило суток, кроме случаев, связанных с устранением выявленных дефектов.

Источник: Администрация Петербурга
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