ента новостей

23:12
Пойтресс пополнил состав «Зенита» вслед за Гудайтисом
16:00
В Царском селе реконструируют Федоровский городок
15:57
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в Кировском районе
15:52
В комитете по молодежной политике рассказали, как в Петербурге законно нанести граффити
15:46
В Ленобласти нашли мешок с оружием и боеприпасами
15:11
Донорская засуха в Петербурге
14:59
В Ленобласти полицейские ликвидировали плантацию конопли
10:54
В Петербурге вновь заработали бассейны и фитнес-центры
10:42
В Пушкине мошенник подсунули доверчивому пенсионеру фальшивые деньги
10:33
Куда вкладывают деньги
09:41
Летать стало дешевле
13:55
В Петербурге общественники в День бортпроводника поблагодарили профессионалов за заботу о пассажирах
19:29
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют два съезда
09:45
Где наиболее активны клещи?
09:16
Откуда яблоки?
20:53
В районе развязки КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
14:39
В Петербурге полицейские задержали пиромана спалившего четыре иномарки
14:18
В Ленобласти на трассе "Кола" разведут Ладожский мост
11:11
В Петербурге профессор факультета психологии стала жертвой мошенников
10:05
Повысилась смертность
09:21
Петербург вне топ-100
22:46
Жириновский встал на защиту Фургала
17:13
На развязке КАД перекроют два съезда
17:11
В Большом порту ветеринарный контроль прошли 15,5 тонн мороженых креветок
12:27
В Петербурге 17-летняя девушка упала с крыши многоэтажного дома
12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
12:10
В Петергофе пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму
11:56
В Павловске задержали похитителей могильных крестов с лютеранского кладбища
11:45
В Петербурге изъята из оборота крупная партия наркотиков
09:40
Ситуация с коронавирусом ухудшается
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в Кировском районе

«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в Кировском районе

0
11
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Теплосеть
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в Кировском районе Пектербурга

14 июля 2020 года АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проверит тепловые сети на плотность и прочность в Кировском районе Санкт-Петербурга. Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 °C.

В зону работ входят тепловые сети, проходящие по улицам: Зайцева, Зины Портновой, Краснопутиловская, Кронштадтская, Маринеско, Новостроек, Подводника Кузьмина, проспект Ветеранов, Маршала Жукова, Трамвайный, Стачек, Дорога на Турухтанные острова.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112), а также соблюдать простые правила безопасности:

1. Не приближайтесь к месту вытекания воды! Не пытайтесь пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом.

2. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления.

3. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Ущерб застрахован.

4. Неукоснительно следуйте инструкциям сотрудников АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по выбору безопасных путей обхода и объезда.

Справка

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний — это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и 1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан.

Источник: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-07-2020, 16:27
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в двух районах города
30-05-2014, 11:28
В Кировском районе проведут испытания теплосетей
17-05-2013, 16:09
Прорыв трубы с горячей водой на улице Зины Портновой
26-10-2012, 00:31
Завершены работы по ремонту трубопровода в районе Софийской
23-02-2013, 07:12
Ограничение движения транспорта в период с 25 февраля по 3 марта
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
335
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
337
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
290
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
311
6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
Наверх