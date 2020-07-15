«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания во Фрунзенском и Невском районах

16 июля 2020 года АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проверит тепловые сети на плотность и прочность во Фрунзенском и Невском районах Санкт-Петербурга. Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 °C.

В зону работ во Фрунзенском районе входят тепловые сети, проходящие по улицам: Будапештская, Бухарестская, Карпатская, Малая Балканская, Малая Бухарестская, Малая Карпатская, Олеко Дундича, Пловдивская, Пражская, Софийская, Турку, Ярослава Гашека, Малая Каштановая аллея, проспект Славы и Дунайский проспект.

В зону работ в Невском районе входят тепловые сети, проходящие по улицам: Дмитрия Устинова, Караваевская, Прибрежная, Прогонная, Софийская, Тепловозная, проспекты Обуховской Обороны, Рыбацкий, Шлиссельбургский, Скачков переулок и переулок Слепушкина.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112), а также соблюдать простые правила безопасности:

1. Не приближайтесь к месту вытекания воды! Не пытайтесь пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом.

2. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления.

3. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Ущерб застрахован.

4. Неукоснительно следуйте инструкциям сотрудников АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по выбору безопасных путей обхода и объезда.

Справка

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний — это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и 1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан.