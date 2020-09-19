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Питерец.ру » Общество » Дожди не стали проблемой

Дожди не стали проблемой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Ливневая канализация справляется с дождями

«Питерец.ру» обращает внимание, что в сентябре в городе мы столкнулись с сильными дождями. Однако ситуацию нельзя назвать аномальной. К тому же дожди не привели к превышению норматива осадков. Так что говорить о каких-то проблемах здесь не приходится.

К тому же стало понятно, что ливневая канализация Северной столицы без проблем справляется с такими дождями. В прошлом году провели проверку системы, по итогам чего обнаружили 17 проблемных участков. По 8 из них уже выполнены все необходимые мероприятия, по остальным – ведутся.

В «Водоканале» заявили, что в городе ежедневно дежурит 71 бригада. Причем, когда возникает риск сильных дождей, в Петербурге приходится задействовать дополнительные силы.

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