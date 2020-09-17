Праздник «Неопалимая купина»

Ежегодно, 17 сентября, верующие отмечают праздник, посвященный иконе Девы Марии, которую называют «Неопалимой Купиной», и которая является покровительницей пожарных. Согласно верованиям, икона охраняет дом от молний и пожаров. Когда-то, еще до появления на Руси профессиональной пожарной охраны, крестный ход с иконой «Неопалимая купина» считался одним из способов защиты от пожаров, сметавших целые села и города.

В наши дни икону «Неопалимая купина» знают все, кому приходится бороться с огнем – это и профессиональные пожарные, и пожарные добровольцы.

Сегодня, 17 сентября 2020, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района совместно с представителями Тосненского МО ВДПО традиционно начали этот день с молитвы в церкви г. Тосно, а также вспомнили коллег, которые погибли при исполнении служебного долга. Подвиг пожарных, отдавших свои жизни во имя спасения от огня, бессмертен. Их помнят не только близкие, но и коллеги. Помнят и чтут их последний бой с огнем и победу над ним.

Профессия сотрудника МЧС связана с риском. Спасая других ты в этот момент не думаешь о себе, - так говорит практически каждый, кто выбрал спасение людей делом своей жизни. – И потому так важно иметь крепкую веру в то, что, выручая из беды, сам вернешься домой, к близким и любимым людям, живым и невредимым. А завтра снова будешь рисковать ради тех, кто в этом нуждается.

Храмы и церкви являются особым местом в плане пожарной безопасности, так как там горят свечи и лампады, имеется большое количество деревянных изделий и других горючих материалов, в связи с этим, с персоналом прихода провели противопожарный инструктаж, напомнив, как не допустить возгорания, как пользоваться первичными средствами пожаротушения и какие правила эвакуации из церкви следует соблюдать, чтобы уменьшить риск травматизма на случай пожара.







