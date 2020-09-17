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Питерец.ру » Общество » Праздник «Неопалимая купина»

Праздник «Неопалимая купина»

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
Ежегодно, 17 сентября, верующие отмечают праздник, посвященный иконе Девы Марии, которую называют «Неопалимой Купиной».

Ежегодно, 17 сентября, верующие отмечают праздник, посвященный иконе Девы Марии, которую называют «Неопалимой Купиной», и которая является покровительницей пожарных. Согласно верованиям, икона охраняет дом от молний и пожаров. Когда-то, еще до появления на Руси профессиональной пожарной охраны, крестный ход с иконой «Неопалимая купина» считался одним из способов защиты от пожаров, сметавших целые села и города.
В наши дни икону «Неопалимая купина» знают все, кому приходится бороться с огнем – это и профессиональные пожарные, и пожарные добровольцы.
Сегодня, 17 сентября 2020, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района совместно с представителями Тосненского МО ВДПО традиционно начали этот день с молитвы в церкви г. Тосно, а также вспомнили коллег, которые погибли при исполнении служебного долга. Подвиг пожарных, отдавших свои жизни во имя спасения от огня, бессмертен. Их помнят не только близкие, но и коллеги. Помнят и чтут их последний бой с огнем и победу над ним.
Профессия сотрудника МЧС связана с риском. Спасая других ты в этот момент не думаешь о себе, - так говорит практически каждый, кто выбрал спасение людей делом своей жизни. – И потому так важно иметь крепкую веру в то, что, выручая из беды, сам вернешься домой, к близким и любимым людям, живым и невредимым. А завтра снова будешь рисковать ради тех, кто в этом нуждается.
Храмы и церкви являются особым местом в плане пожарной безопасности, так как там горят свечи и лампады, имеется большое количество деревянных изделий и других горючих материалов, в связи с этим, с персоналом прихода провели противопожарный инструктаж, напомнив, как не допустить возгорания, как пользоваться первичными средствами пожаротушения и какие правила эвакуации из церкви следует соблюдать, чтобы уменьшить риск травматизма на случай пожара.
Праздник «Неопалимая купина»


Источник: ВДПО Тосненского района
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