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Питерец.ру » Общество » В Тосненском районе продолжается работа по профилактике пожаров среди населения

В Тосненском районе продолжается работа по профилактике пожаров среди населения

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
С пожилыми и малоподвижными жителями п. Нурма и п. Красный бор проведены противопожарные инструктажи

Сегодня, с пожилыми и малоподвижными жителями п. Нурма и п. Красный бор проведены противопожарные инструктажи и вручены автономные пожарные извещатели. Установка автономных дымовых пожарных извещателей – один из самых эффективных способов своевременно предупредить людей о пожаре и тем самым спасти их жизнь и здоровье. Особое внимание уделяется наиболее уязвимой с точки зрения пожарной безопасности группе населения, а именно многодетным и семьям, находящимся в социально опасном положении, а также пожилым и малоподвижным гражданам.
В ходе беседы на противопожарную тематику, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района совместно с представителями Тосненского МО ВДПО, а также при участии волонтера Алины Балычевой рассказали пожилым гражданам о правилах эксплуатации электронагревательных и газовых приборов. Призвали тщательно следить за исправностью электропроводки и не обогревать свое жилище включенными конфорками, что в последнее время встречается очень часто. Кроме этого, им были вручены памятки с правилами пожарной безопасности и указанием номеров телефонов экстренных служб. Гражданам ознакомили, как эксплуатировать автономные пожарные извещатели, пожелали здоровья и призвали внимательно относится к огню.
По статистике, люди на пожарах чаще всего погибают от воздействия дыма, нежели от прямого воздействия огня. Поэтому своевременное обнаружение дыма или огня помогут сохранить здоровье и спасти жизни людей.
В Тосненском районе продолжается работа по профилактике пожаров среди населения

Источник: ВДПО Тосненского района
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