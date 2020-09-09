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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге провели фестиваль парашютного спорта

В Петербурге провели фестиваль парашютного спорта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На Аэродроме Куммолово прошел фестиваль парашютного спорта

На Аэродроме Куммолово прошел фестиваль, направленный на популяризацию военно-прикладных видов спорта, организованный Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».

У участников фестиваля была возможность прыгнуть с парашютом, а также посмотреть на выступления пилотов самолета ЯК-3 и спортсменов-парашютистов. Молодые петербуржцы больше узнали о вооружении, снаряжении и униформе солдат времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Представители поискового отряда «Рейд» и военно-исторического клуба «201-я воздушно-десантной бригады имени С.М. Кирова» представили выставку находок.

«Огромное спасибо за мероприятие всем сотрудникам Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец». Фестиваль подарил море непередаваемых эмоций, кто-то осуществил давнюю мечту, кто-то совершил свой юбилейный прыжок. Спасибо вам за такую прекрасную возможность! Бесценно!», – поделился впечатлениями участник мероприятия Евгений Лазаренков.

Каждый день проводилась предварительная подготовка, инструктажи по технике безопасности перед полетом. Участие приняли более 200 человек.

Информационная справка:

По направлению парашютного спорта специалистами Центра было подготовлено более 4 000 молодых людей, 15 из них стали чемпионами Кубков России. Ежегодно учреждение проводит занятия по обучению летчиков и парашютистов. Заключены договоры о сотрудничестве с воздушно-десантными войсками Министерства Обороны РФ, специальным подразделением ГРАД.

За всю историю существования направления было совершено более 9 500 прыжков, получено более 3 000 разрядов, 58 человек защитили звания кандидатов в мастера спорта и 23 мастеров спорта.

Источник: Комитет по молодежной политике
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