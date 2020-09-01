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Питерец.ру » Общество » Прием заявок на Фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом» продлен до 2 сентября

Прием заявок на Фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом» продлен до 2 сентября

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Прием заявок на Фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом» продлен до 2 сентября

До 2 сентября у петербуржцев есть возможность подать заявку на Фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом». Каждый может стать хедлайнером и получить финансовую поддержку от 5 до 30 тысяч рублей от арт-кластера #Таврида.

Фестиваль пройдёт с 4 по 6 сентября. Ключевыми направлениями станут музыка, литература, хореография, кино, театр, изобразительное искусство и юмор.

Чтобы принять участие, необходимо:

- определиться с форматом (лекция, мастер-класс, встреча с известным деятелем культуры и искусства),

- выбрать площадку для стрима («ВКонтакте», Instagram, YouTube, TikTok) или место для будущего концерта,

- собрать команду единомышленников и зарегистрироваться на официальном сайте арт-кластера https://bit.ly/2QwwsL5,

Подавать заявку можно до 2 сентября включительно.

Источник: Комитет по молодежной политике
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