Прием заявок на Фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом» продлен до 2 сентября

До 2 сентября у петербуржцев есть возможность подать заявку на Фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом». Каждый может стать хедлайнером и получить финансовую поддержку от 5 до 30 тысяч рублей от арт-кластера #Таврида.

Фестиваль пройдёт с 4 по 6 сентября. Ключевыми направлениями станут музыка, литература, хореография, кино, театр, изобразительное искусство и юмор.

Чтобы принять участие, необходимо:

- определиться с форматом (лекция, мастер-класс, встреча с известным деятелем культуры и искусства),

- выбрать площадку для стрима («ВКонтакте», Instagram, YouTube, TikTok) или место для будущего концерта,

- собрать команду единомышленников и зарегистрироваться на официальном сайте арт-кластера https://bit.ly/2QwwsL5 ,

Подавать заявку можно до 2 сентября включительно.