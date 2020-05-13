Общественники организовали передачу в больницу Петербурга двух аппаратов для высокоэффективных процедур экстракорпоральной детоксикации крови

В рамках акции #МыВместе региональное отделение Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге совместно с АО «Петербургский нефтяной терминал» и ООО «Магистраль северной столицы» передали в Клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина оборудование, необходимое для проведения процедур экстракорпоральной детоксикации крови.

Данные аппараты multiFiltrate были разработаны специально для проведения высокоэффективных процедур экстракорпоральной детоксикации крови в отделениях интенсивной терапии. Они осуществляют поддерживающую терапию и используется, в первую очередь, при почечной и печеночной недостаточности, а также при тяжелом течении сепсиса. Кроме того, аппарат будет эффективен при любых видах нарушения метаболизма, водно-электролитного баланса, аутоиммунных расстройств. Общая стоимость аппаратов около 10 миллионов рублей.

«Сейчас сложилась очень непростая эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса и мы очень благодарны представителям бизнеса, которые подключились к нашей акции #МыВместе. Они безвозмездно помогают городу и его жителям и вносят существенный вклад в борьбу с этим страшным заболеванием», - рассказал член штаба ОНФ в Петербурге Дмитрий Чагин.

Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина является самой крупной инфекционной больницей в стране и предназначена для лечения больных инфекционными заболеваниями. Больница имеет две площадки: старые корпуса расположены на Миргородской улице, 3, а новое здание находится на Пискаревском проспекте, 49. В общей сложности в больнице находится 1 147 коек. Ежегодно больница принимает более 50 тысяч пациентов, а амбулаторно-поликлиническая служба оказывает до 100 тысяч консультаций ежегодно.

«В настоящее время многие пациенты с тяжелым течением COVID-19 требуют экстракорпоральной детоксикации. Эта методика позволяет уменьшить проявления «цитокинового шторма» и существенно улучшить исходы заболевания. Мы благодарим за неоценимую помощь нашим больным представителей штаба ОНФ и компаний АО «Петербургский нефтяной терминал» и ООО «Магистраль северной столицы» - рассказал главный врач Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев.