Общественники организовали передачу в больницу Петербурга двух аппаратов для высокоэффективных процедур экстракорпоральной детоксикации крови

В рамках акции #МыВместе региональное отделение Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге совместно с АО «Петербургский нефтяной терминал» и ООО «Магистраль северной столицы» передали в Клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина оборудование, необходимое для проведения процедур экстракорпоральной детоксикации крови.
Данные аппараты multiFiltrate были разработаны специально для проведения высокоэффективных процедур экстракорпоральной детоксикации крови в отделениях интенсивной терапии. Они осуществляют поддерживающую терапию и используется, в первую очередь, при почечной и печеночной недостаточности, а также при тяжелом течении сепсиса. Кроме того, аппарат будет эффективен при любых видах нарушения метаболизма, водно-электролитного баланса, аутоиммунных расстройств. Общая стоимость аппаратов около 10 миллионов рублей.
Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина является самой крупной инфекционной больницей в стране и предназначена для лечения больных инфекционными заболеваниями. Больница имеет две площадки: старые корпуса расположены на Миргородской улице, 3, а новое здание находится на Пискаревском проспекте, 49. В общей сложности в больнице находится 1 147 коек. Ежегодно больница принимает более 50 тысяч пациентов, а амбулаторно-поликлиническая служба оказывает до 100 тысяч консультаций ежегодно.