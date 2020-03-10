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Питерец.ру » Общество » Люди активно скупают валюту

Люди активно скупают валюту

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В обменниках Петербурга образовались большие очереди

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице появились большие очереди в обменных пунктах. Люди активно скупают и продают валюту. В частности, много желающих приобрести доллары было в центре обмена на Лиговском пр-те. Подобный ажиотаж объясним ситуацией с падением рубля и скачком европейской и американской валюты. Из-за обвала мировых цен на нефть рубль заметно потерял в цене по отношению к доллару и евро.
Логично, что петербуржцы пытаются извлечь выгоду из подобной ситуации. Предприимчивые жители города желают выиграть на разнице курсов. Кто-то принял решение вложить деньги в валюту, ожидая, что разбогатеет от такого шага. Другие стремятся выгодно купить и продать доллары. Кто поступил правильно, покажет время.
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