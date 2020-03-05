Петербуржцы стали активно скупать валюту

«Питерец.ру» сообщает, что граждане Петербурга стали активно скупать доллары и евро. Спрос на американскую валюту в феврале вырос на 19%, на европейскую – на 7%. Рубли на валюту активно меняют и в других городах России. Такая тенденция прослеживается в Москве, Новосибирске и Саратове.

Подобная ситуация вызвана коронавирусом, оказавшим влияние на экономические процессы. Инфекция получила распространение за пределами Китая. Вспышка вируса в Италии привела к обвалу фондовых рынков. Из-за этого рубль в конце февраля ослабел.

Это привело к тому, что россияне стали вкладывать деньги в доллары и евро. Однако глава «Сбербанка» Герман Греф советует соотечественникам хранить сбережения именно в российской валюте.