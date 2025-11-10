В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы

Члены постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, занимающейся вопросами образования, культуры и науки, выразили свою поддержку по поводу внесенного Губернатором Санкт-Петербурга проекта Закона, касающегося изменений в действующий Закон о политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге. Данный законопроект, в соответствии с нормами федерального законодательства, направлен на создание в нашем городе художественно-экспертного совета, который будет заниматься народными художественными промыслами, а также на формирование регионального реестра мастеров, работающих в этой области. Это нововведение призвано улучшить поддержку и развитие народного творчества, что, безусловно, имеет большое значение для культурной жизни города.

Кроме того, комиссия приняла решение рекомендовать депутатам Собрания принять за основу еще один законопроект, предложенный Губернатором, который вносит изменения в Закон об образовании в Санкт-Петербурге. Этот проект имеет важное значение, так как он предусматривает бесплатное обеспечение учащихся специальными учебниками, техническими средствами, а также учебными пособиями и дидактическими материалами, финансируемыми из бюджета города. Особое внимание в этом законопроекте уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья, которые осваивают основные образовательные программы. Важно, что такая помощь будет предоставляться специалистами, что позволит создать более комфортные условия для обучения и интеграции этих детей в образовательный процесс.

В дополнение к вышеупомянутым инициативам, комиссия также решила внести на рассмотрение депутатов проект постановления, который предполагает учреждение премий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга для победителей конкурса «ГРАН-ПРИ «Восходящая звезда». Это мероприятие направлено на поддержку и развитие талантливой молодежи, а призовой фонд, который планируется сформировать из средств сметы парламента, составит 200 тысяч рублей. Таким образом, создание таких премий будет способствовать не только выявлению и поощрению одаренных детей и молодежи, но и повышению интереса к культурным и образовательным инициативам в нашем городе. Все эти меры, принимаемые Законодательным Собранием, направлены на улучшение качества образования и культуры в Санкт-Петербурге, что, безусловно, является приоритетной задачей для всех нас.