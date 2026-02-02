ента новостей

Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике

Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике

Сегодня открылся чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике

В Санкт-Петербурге дан старт городскому первенству по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют 250 гимнасток, представляющих различные спортивные школы, университет имени Лесгафта и спортивные клубы.

Местом проведения, по сложившейся традиции, стал центр "Жемчужина", который считается первым в мире специализированным Дворцом спорта для художественной гимнастики. Лучшие участницы регионального чемпионата получат возможность выступить на общероссийском чемпионате, который состоится в Москве.

