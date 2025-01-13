В Мариинском дворце провели первое заседание комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакС Петербурга

В Мариинском дворце состоялось первое в этом году заседание постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. На повестке дня стояло несколько значимых вопросов, среди которых особое внимание было уделено утверждению плана работы органа петербургского парламента на 2025 год. Одним из ключевых моментов заседания стало обсуждение законопроекта, направленного на развитие креативных индустрий в городе.

Законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий в Санкт-Петербурге» призван стать основой для формирования эффективной инфраструктуры креативной экономики. Он нацелен на создание условий для успешной деятельности таких индустрий, как дизайн, музыка, искусство, кино и другие творческие направления. Важно отметить, что креативные индустрии уже играют значительную роль в экономике города, способствуя не только созданию рабочих мест, но и привлечению туристов, что в свою очередь вносит вклад в развитие местного бизнеса.

Кроме того, депутаты обсудили законопроект, касающийся полномочий Правительства Санкт-Петербурга в сфере государственного контроля над туристической индустрией. Этот документ предполагает установление четких механизмов надзора, что позволит улучшить качество предоставляемых услуг и повысить уровень безопасности для туристов. В условиях растущей конкуренции на рынке туристических услуг такие меры становятся особенно актуальными.

Также в плане работы комиссии предусмотрено проведение ряда выездных заседаний, которые позволят депутатам более детально ознакомиться с состоянием различных отраслей экономики. Одним из таких мероприятий станет посещение Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, где депутаты смогут ознакомиться с историческими документами, способствующими развитию предпринимательства в регионе. Музей заводов Ижоры также станет площадкой для обсуждения вопросов, связанных с промышленным производством и его современными вызовами.

Кроме того, планируется визит на одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса, что даст возможность депутатам увидеть на практике, как работают ключевые отрасли, обеспечивающие безопасность страны. Такие выездные заседания не только обогатят депутатов новыми знаниями, но и помогут наладить более тесное взаимодействие между законодательной властью и представителями бизнеса.

Таким образом, заседание комиссии стало важным шагом к формированию более эффективной и гибкой системы поддержки креативных индустрий и туристической отрасли, что в свою очередь должно способствовать экономическому развитию Санкт-Петербурга в целом.