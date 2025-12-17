ента новостей

14:57
В Петербурге подросток поджег дверь коммунальной квартиры
14:52
В Петербурге в трех районах планируются органичения дорожного движения
14:48
В Петербурге стартовала Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе»
14:20
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО
14:17
В Петербурге наградили лауреатов театральной премии
12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
12:26
В Ленобласти с поличным поймали 15-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Соснового Бора
12:18
В Петербурге мигрант жестоко избил подругу из-за ревности
12:13
В Петербурге задержали соучастницу мошенников, обманувших пенсионерку с Бестужевской улицы
12:04
В Петербурге задержали подозреваемую в разгроме автобуса
11:53
В Петербурге задержали 17-летнего жителя Алтая, подозреваемого в обмане пенсионерки
11:46
В Петербурге задержали подозреваемого в вымогательстве у 90-летней женщины
11:34
В Петербурга задержали пьяного мужчину за дебош в магазине Дальневосточном проспекте
23:31
В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов
22:56
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами»
15:45
В Петербурге обсудили создание ЕКП для студентов
14:11
Открытие Художественного проекта «Служение лошади человеку»
14:04
В Петербурге наградили почетных доноров России
13:57
На улице Партизана Германа мужчина, угрожая разбитой бутылкой отобрал куртку у подростка
13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
13:38
В Петербурге двое мужчин по заданию из мессенджера устроили пожар в доме на Гражданском проспекте
13:34
В Колпино задержали подозреваемых в нападении на подростка
13:01
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» мошенников, обманувших пенсионера со Светлановского проспекта
12:56
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Софийской улице
12:50
В Петербурге задержали 17*летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руднева
12:20
В Ленобласти перед судом предстанет бывший начальник отдела ГАИ
10:17
Мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников"
10:07
В Петербурге бывший дом Общества распространения религиозно-нравственного просвещения признали региональным памятником
12:46
В Петербурге завершились международные соревнования «Чирмания – Питер»
11:54
В Петербурге школьник напал с ножом на учителя и пытался совершить суицид
Все новости
В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО

В Петербурге наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО

0
Опубликовал: Питерец
Фото:
ЗакС
В Мариинском дворце наградили благотворителей, поддерживающих бойцов СВО

Торжественная церемония награждения, посвященная выдающимся достижениям и вкладу в поддержку военнослужащих, состоялась в рамках заседания постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Это важное мероприятие собрало депутатов петербургского парламента, а также благотворителей, которые активно оказывают помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, а также жителям воссоединённых регионов и приграничных территорий.

На церемонии присутствовали не только представители власти, но и множество людей, которые, несмотря на трудности, продолжают проявлять свою гражданскую позицию и готовность поддерживать тех, кто находится на передовой. К собравшимся обратился Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Александр Бельский, который от всей души поблагодарил всех присутствующих за их добрые дела и усилия, направленные на приближение победы. Он подчеркнул, что все они являются частью одной большой команды, работающей на общее благо.

Александр Бельский отметил, что вклад каждого из присутствующих имеет огромное значение. Он подчеркнул, что не важно, каким образом оказывается помощь – будь то вязаные носки, которые согревают солдат, или слова поддержки, написанные детьми в трогательных письмах, либо же высокотехнологичная техника и транспорт, доставленные на передовую. Все эти действия, по его словам, являются неотъемлемой частью поддержки, которая необходима для достижения общей победы. Без тыла, без людей, которые трудятся не покладая рук, победа была бы невозможна.

В ходе церемонии были вручены Почётные грамоты и благодарности Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга отдельным благотворителям и трудовому коллективу Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района. Эти награды стали символом признания их многолетнего добросовестного труда и активной гражданской позиции, а также оказанной помощи российским военнослужащим.

Командир Ленинградского гвардейского полка Михаил Коган также выступил на мероприятии, подчеркнув, что помощь, которую оказывают благотворители, является бесценной. Он выразил свою глубокую благодарность за каждое действие, которое приближает победу так же, как и любой боец, находящийся на передовой. Михаил Коган отметил, что без участия таких людей, как присутствующие, российские Вооружённые силы могли бы не достичь тех рубежей, на которых они находятся сейчас.

Кроме того, в рамках мероприятия были вручены медали Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества», памятные знаки «Ленинградский полк», благодарственные письма от подразделений, а также благодарности от Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации. Также были вручены медали Санкт-Петербургского морского собрания, что подчеркивает важность и значимость работы, проводимой в поддержку военнослужащих и их семей.

