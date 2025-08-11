«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги

Дублёры «Зенита» крупно победили вторую команду «Балтики» на зависть основной команде. «Питерец.ру» сообщал о неудачном вояже коллектива Сергея Семака в Грозный, где «Ахмат» Станислава Черчесова не позволил петербуржцам даже забить.

У дублёров, которых тренирует Константин Коноплёв, с забитыми мячами всё в порядке: в ворота калининградцев «отгрузили» сразу четыре. «Зенит-2» открыл счёт на 21-й минуте, когда успехов увенчалась контратака. Рейд Александра Егурнева, пас на Тимура Иванова, голевая передача Кириллу Косареву – 1:0. А прямо перед свистком на перерыв «сине-бело-голубые» организовали «гол в раздевалку», который часто деморализует пропустившую команду. Даниил Кондаков подал угловой, а Илья Булыгин удвоил преимущество зенитовских дублёров.

На 55-й минуте «Балтика-БФУ» сократила отставание в счёте: к взятию ворот Максима Шичанина привёл замысловатый удар Попушного. Но «Зенит-2» забил ещё дважды: на 71-й минуте отличился Кирилл Столбов, а на 79-й минуте Савелий Никифоров установил окончательный счёт – 4:1 в пользу «Зенита-2». При этом в комбинации, приведшей к четвёртому голу в ворота «Балтики-БФУ», приняли участие оба Ивановых – и Матвей, и Тимур.

«Зенит-2» уверенно лидирует в своей группе.








