22:39
Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин
22:15
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка
20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
17:26
«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги
15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
09:33
На проспекте Художников мужчина стрелял из окна квартиры из пневматики
09:28
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
09:24
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
09:08
Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков
08:56
Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти
08:52
В Санкт-Петербурге ловят нарушителей на воде
08:49
Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе
00:38
В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева
20:17
«Ленинградец» потерпел жестокое поражение в Новосибирске, пропустив от «Сибири» четыре мяча
01:00
РПЛ: «Зенит» забил в свои ворота и проиграл «Ахмату» Черчесова, а хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
22:07
Ушел из жизни выдающийся артист Иван Иванович Краско
20:19
Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана
19:47
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил
14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
14:44
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
14:38
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
14:32
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
Зенитовские дублёры выступили гораздо лучше, чем основная команда, проигравшая в Грозном со счётом 0:1.

Дублёры «Зенита» крупно победили вторую команду «Балтики» на зависть основной команде. «Питерец.ру» сообщал о неудачном вояже коллектива Сергея Семака в Грозный, где «Ахмат» Станислава Черчесова не позволил петербуржцам даже забить.

У дублёров, которых тренирует Константин Коноплёв, с забитыми мячами всё в порядке: в ворота калининградцев «отгрузили» сразу четыре. «Зенит-2» открыл счёт на 21-й минуте, когда успехов увенчалась контратака. Рейд Александра Егурнева, пас на Тимура Иванова, голевая передача Кириллу Косареву – 1:0. А прямо перед свистком на перерыв «сине-бело-голубые» организовали «гол в раздевалку», который часто деморализует пропустившую команду. Даниил Кондаков подал угловой, а Илья Булыгин удвоил преимущество зенитовских дублёров.

На 55-й минуте «Балтика-БФУ» сократила отставание в счёте: к взятию ворот Максима Шичанина привёл замысловатый удар Попушного. Но «Зенит-2» забил ещё дважды: на 71-й минуте отличился Кирилл Столбов, а на 79-й минуте Савелий Никифоров установил окончательный счёт – 4:1 в пользу «Зенита-2». При этом в комбинации, приведшей к четвёртому голу в ворота «Балтики-БФУ», приняли участие оба Ивановых – и Матвей, и Тимур.

«Зенит-2» уверенно лидирует в своей группе.



