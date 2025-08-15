ента новостей

23:23
На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов
22:40
Родившийся в Петербурге гроссмейстер Аниш Гири одержал красивую победу над Йорденом ван Форестом в Ченнаи, а победителем турнира стал Винсент Каймер
20:06
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш заняла третье место на этапе Кубка России в Уфе, на очко отстав от победившей Анны Журовой
15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
14:57
В Петербурге изменится маршрут Туристического трамвая
12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
11:57
В Ленобласти поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Сертолово
11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
11:41
В Петербурге задержали «дропа», обманувший пенсионерку с Тимуровской улицы
11:27
В Колпино задержали магазинного дебошира
11:18
Жителя Свердловской области задержали за обман пенсионерки с с улицы Сикейроса
11:09
Пенсионерка с Будапештской улицы отдала мошенникам 400 тысяч рублей
11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
10:39
Ученые СПбГУ разработали коляску, управляемую силой мысли
10:06
Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога
09:50
Алиментщики Петербурга накопили долг в миллиард рублей
09:41
Жители Петербурга накопили почти 5 трлн. руб. за год
09:17
Душа русского балета "Лебединое озеро" на сцене Эрмитажного театра
09:10
В Петербурге проходит традиционный спортивный марафон «Сила России»
09:10
В Госдуме напомнили о необходимости системного усиления кибербезопасности в медицине на фоне ускорения темпов роста числа утечек
08:46
Между Петербургом и столицей Абхазии возобновили воздушное авиасообщение
08:18
В центре Петербурга водитель «БМВ» насмерть сбил мужчину
08:14
На трассе «Пески—Сосново—Подгорье» в ДТП пострадал мотоциклист
02:25
Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА
00:54
Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е
20:03
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
14:02
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
13:59
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов

На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Выбыл из турнира Артём Шепелев (весовая категория до 60 кг).

«Питерец.ру» ознакомился со списком из двадцати одного спортсмена, которые представляют Северную столицу на чемпионате страны по боксу, начавшемуся в Екатеринбурге.

Список выглядит так (от легковесов к супертяжам): Юрий Гуляев (весовая категория до 54 кг), Егор Колосков, Эдуард Саввин, Ярослав Пшеничный, Сергей Ярулин (до 57 кг), Всеволод Шумков, Артём Шепелев (до 60 кг), Иван Григорьев, Антон Вереницын, Илья Попов (до 63,5 кг), Шамил Исмаилов, Александр Зырянов (до 67 кг), Семён Степанов (до 71 кг), Эдуард Зуев, Семён Степанов (до 75 кг), Руслан Колесников, Андрей Косенков (до 80 кг), Рамазан Ханапиев, Владимир Ермаков, Луис Тоби Онголо (до 92 кг) и Андрей Тюфяков (свыше 92 кг).

Первой потерей петербургской делегации на чемпионате России стал Шепелев, уступивший Джабраилу Ирезиеву из Чечни. В той же категории до 60 кг Шумков превзошёл красноярца Евгения Банникова. Уроженец Каменск-Уральска Зырянов по очкам победил Станислава Хомушку из Тывы. В том же весе до 67 кг петербуржец Исмаилов выбил из турнира челябинца Максима Акулаева.

По сообщениям СМИ, президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что призовой фонд чемпионата России по боксу увеличен до 130 млн рублей.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-08-2023, 17:56
На чемпионате страны по боксу петербуржцы Егор Жоржин, Илья Попов, Владимир Орехов, Дмитрий Захарьев, Рамазан Ханапиев и Сергей Ярулин победили в своих боях, при этом соперником Ярулина был Эдуард Саввин
16-11-2020, 13:20
На Чемпионате России по боксу Санкт-Петербург представят 25 спортсменов
3-09-2021, 14:10
Восемь боксеров из Санкт-Петербурга поборются за финал чемпионата России по боксу 2021
11-10-2024, 14:14
Финалистами чемпионата России по боксу стали два петербургских боксёра – Эдуард Саввин и Илья Попов, бронзу завоевали ещё четверо петербуржцев – Сергей Ярулин, Иван Григорьев, Александр Зырянов и Владимир Ермаков.
14-06-2021, 17:18
В Екатеринбурге стартовал Кубок России по боксу
20-08-2023, 20:10
Отличный день для петербургских боксёров на чемпионате России в Хабаровске: дальше прошли Алексеев, Хохлов, Колесников, Косенков, Верясов и Фёдоров и только Тюфяков проиграл бой Кузютину

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:05
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП пострадали байкер и его пассажир
Сегодня, 12:24
Во Всеволожске на Южном шоссе столкнулись «Лэнд Крузер» и рейсовый автобус. Пострадали трое человек
Сегодня, 11:49
На КАД рефрижератор намерть сбил пешехода
Сегодня, 11:06
В парке имени 300-летия Санкт-Петербурга 8-летний мальчик на самокате пострадал после столкновения с велосипедистом
Наверх