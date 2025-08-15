На стартовавшем в Екатеринбурге чемпионате России по боксу выиграли свои бои петербуржцы Всеволод Шумков, Александр Зырянов и Шамил Исмаилов

«Питерец.ру» ознакомился со списком из двадцати одного спортсмена, которые представляют Северную столицу на чемпионате страны по боксу, начавшемуся в Екатеринбурге.

Список выглядит так (от легковесов к супертяжам): Юрий Гуляев (весовая категория до 54 кг), Егор Колосков, Эдуард Саввин, Ярослав Пшеничный, Сергей Ярулин (до 57 кг), Всеволод Шумков, Артём Шепелев (до 60 кг), Иван Григорьев, Антон Вереницын, Илья Попов (до 63,5 кг), Шамил Исмаилов, Александр Зырянов (до 67 кг), Семён Степанов (до 71 кг), Эдуард Зуев, Семён Степанов (до 75 кг), Руслан Колесников, Андрей Косенков (до 80 кг), Рамазан Ханапиев, Владимир Ермаков, Луис Тоби Онголо (до 92 кг) и Андрей Тюфяков (свыше 92 кг).

Первой потерей петербургской делегации на чемпионате России стал Шепелев, уступивший Джабраилу Ирезиеву из Чечни. В той же категории до 60 кг Шумков превзошёл красноярца Евгения Банникова. Уроженец Каменск-Уральска Зырянов по очкам победил Станислава Хомушку из Тывы. В том же весе до 67 кг петербуржец Исмаилов выбил из турнира челябинца Максима Акулаева.

По сообщениям СМИ, президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что призовой фонд чемпионата России по боксу увеличен до 130 млн рублей.



