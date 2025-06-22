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Питерец.ру » Спорт » На ПМЭФ состоялся боксёрский матч, в котором российская команда победила «Сборную мира» со счётом 5:0

На ПМЭФ состоялся боксёрский матч, в котором российская команда победила «Сборную мира» со счётом 5:0

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.rusboxing.ru
Перед основной матчевой встречей состоялся «андеркард» (разогрев) с участием женщин-боксёров.

Мимо командного боя «сборная России против всего мира» «Питерец.ру» не мог пройти: речь – о боксе. На ПМЭФ – 2025 противостояние российский и иностранных боксёров предварял разогрев: зрители наблюдали за боями Мурада Рамазанова и Жамшидбека Тожибоева из Узбекистана, Сергея Ярулина и Артёма Ткаченко и Карины Тазабековой, победившей чемпионку Казахстана Рано Пархатову.

Основная программа состояла из пяти боёв в разных весовых категориях (до 57 кг, до 60 кг, до 67 кг, до 72 кг и свыше 92 кг). Техническим нокаутом в пользу Эдуарда Саввина завершился поединок петербуржца с венесуэльцем Уильямом Флоресом. Можно напомнить, что Саввин не только трижды выиграл первенство России, но и завоевал золотую медаль не чемпионате Европы.

Артур Базеян из Армении продержался против Всеволода Шумкова весь бой, но судьи единогласно отдали победу россиянину. После боя Шумков заявил, что ждёт чемпионата России, который состоится в августе в Екатеринбурге. У Александра Зырянова был серьёзный соперник – доселе непобедимый в профессионалах Рахат Сейджан (Казахстан). Поединок получился интересным, а победил Зырянов.

А вот Юрий Осипов нокаутировал Эмилиано Пучету уже в первом раунде, выиграл свой бой и Давид Суров.



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