Петербургский боксёр Рамазан Ханапиев стал чемпионом России в весовой категории до 92 кг и обладателем полутора миллионов рублей, а Илья Попов проиграл свой финал Габилу Мамедову

«Питерец.ру» смотрел оба финальных боя с участием боксёров из Северной столицы на чемпионате России по боксу в Хабаровске. Илья Попов (вес до 63,5 кг) проводил финальный поединок после побед Баира Батлаева (Бурятия, до 51 кг) и свердловчанина Евгения Ляшкова (до 57 кг). Лишь раздельным решением судей чемпионом страны стал Габил Мамедов из Оренбургской области, а Попов получил серебряную медаль и чек на 250 тысяч рублей.

Сильно порадовал петербургских любителей бокса тяжеловес Рамазан Ханапиев (на фото), который в упорном бою смог превзойти челябинца Андрея Стоцкого в категории до 92 кг (счёт – 3:2). После финального гонга счастливый Ханапиев поделился радостью победы с журналистами, сказав:

«Очень рад, что победил. План на бой был – давить, работать первым номером. Второй раунд у меня немного не получился: соперник начал убегать, а я сдал эмоционально. Перед третьим раундом тренеры сказали, чтобы я увеличил темп и продолжал давить».

Золотая медаль Ханапиева стала единственной для сборной Санкт-Петербурга на чемпионате России. Определились и ещё два чемпиона страны – Джамбулат Бижамов из Тульской области первенствовал в весе до 80 кг, а белгородец Вадим Щеблыкин стал лучшим в категории до 86 кг.