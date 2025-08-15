Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е

Изначально в уфимском турнире принимали участие четыре шахматистки из города на Неве. Однако Мария Якимова выбыла из турнира после поражения в 4-м туре от юной Полины Смирновой из ЯНАО. «Питерец.ру» сообщал, что Алёна Гармаш единолично лидировала по итогам 7-го тура, однако поражение белыми от Анны Журовой из Воронежской области отбросило Гармаш (6 очков) на 4-е место. А Журова теперь лидирует – 6,5 очков и партия белыми с москвичкой Мариной Корневой в заключительном туре.

Удачно сложился 8-й тур для Татьяны Гетьман: победительница женского «Moscow Open» чёрными переиграла белгородскую шахматистку Милену Ельникову. Проигравшая в 5-м туре Журовой Гетьман набрала 5,5 очков из 8 и делит с Корневой 6–7 места, отставая от столичной шахматистки по коэффициенту. На 8-м месте в таблице уфимского турнира расположилась ещё одна петербурженка Ульяна Дудкина, набравшая 5 очков. В этом туре Дудкина проиграла экс-чемпионке России Наталье Погониной, а завершит турнир для Ульяны партия белыми с Ельниковой.

На 20-е место сползла победительница Высшей лиги – 2024 Дарья Войт (Москва), потерпевшая второе поражение подряд. В 7-м туре Войт проиграла Гармаш, в 8-м уступила Лейле Табермаковой из Башкортостана.







