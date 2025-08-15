ента новостей

02:25
Канадец Джозеф Бландизи и американец Рокко Гримальди – новички хоккейного СКА
00:54
Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е
20:03
Баскетбольный «Зенит» покинули Окаро Уайт, Ксавьер Мун и Винс Картер, а пополнил состав петербургского клуба Андрей Мартюк
17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
14:02
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
13:59
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
13:54
В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники
13:49
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
13:19
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
13:16
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
13:07
В Петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
13:04
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
12:05
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
09:59
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
09:13
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
09:02
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
08:49
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
01:42
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
21:17
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
20:31
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
17:50
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
15:32
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
15:03
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
14:17
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
13:11
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11:11
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
11:01
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е

Три петербургские шахматистки продолжают участвовать в турнире в Уфе: после 8-го тура Алёна Гармаш занимает 4-е место, Татьяна Гетьман – 7-е, Ульяна Дудкина – 8-е

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Татьяна Гетьман (на фото) в 8-м туре выиграла чёрным цветом.

Изначально в уфимском турнире принимали участие четыре шахматистки из города на Неве. Однако Мария Якимова выбыла из турнира после поражения в 4-м туре от юной Полины Смирновой из ЯНАО. «Питерец.ру» сообщал, что Алёна Гармаш единолично лидировала по итогам 7-го тура, однако поражение белыми от Анны Журовой из Воронежской области отбросило Гармаш (6 очков) на 4-е место. А Журова теперь лидирует – 6,5 очков и партия белыми с москвичкой Мариной Корневой в заключительном туре.

Удачно сложился 8-й тур для Татьяны Гетьман: победительница женского «Moscow Open» чёрными переиграла белгородскую шахматистку Милену Ельникову. Проигравшая в 5-м туре Журовой Гетьман набрала 5,5 очков из 8 и делит с Корневой 6–7 места, отставая от столичной шахматистки по коэффициенту. На 8-м месте в таблице уфимского турнира расположилась ещё одна петербурженка Ульяна Дудкина, набравшая 5 очков. В этом туре Дудкина проиграла экс-чемпионке России Наталье Погониной, а завершит турнир для Ульяны партия белыми с Ельниковой.

На 20-е место сползла победительница Высшей лиги – 2024 Дарья Войт (Москва), потерпевшая второе поражение подряд. В 7-м туре Войт проиграла Гармаш, в 8-м уступила Лейле Табермаковой из Башкортостана.



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-08-2025, 21:17
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
4-09-2024, 21:03
В 8-м туре шахматного турнира «Саткинская осень» Овод проиграла ставшей единоличным лидером Потаповой, а Гетьман и Гармаш поделили очко
2-09-2024, 02:25
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман после победы над Екатериной Ковалевской в 5-м туре «Саткинской осени» делит 2–3 места, а лидирует Маргарита Потапова
18-07-2024, 01:05
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман набрала 3 очка после 3-го тура «Moscow Open – 2024» и входит в группу лидеров турнира вместе с Гольцевой, Хафизовой, Бруяцкой и Кобозевой
30-08-2024, 21:11
Петербургские шахматистки Татьяна Гетьман и Алёна Гармаш набрали по 2,5 очка за 3 тура «Саткинской осени – 2024», Евгения Овод после двух побед на старте проиграла
18-07-2025, 22:10
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман продолжает лидировать на «Moscow Open», набрав 5,5 очков за 6 туров, у Ольги Кармановой – 5 очков и 4-е место

Происшествия на дорогах

11-08-2025, 20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
11-08-2025, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
9-08-2025, 14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
9-08-2025, 14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
Наверх