Петербургские шахматистки Татьяна Гетьман и Алёна Гармаш набрали по 2,5 очка за 3 тура «Сатинской осени – 2024», Евгения Овод после двух побед на старте проиграла

Челябинская область – очень значимое место на шахматной карте России: в Златоусте родился 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Сейчас в Сатке проходит традиционный турнир, участие в котором принимают четыре петербургских шахматистки – Евгения Овод, Татьяна Гетьман, Алёна Гармаш и Даяна Насыбуллина. Последняя родилась в Сатке, но официально представляет город на Неве: желающие могут убедиться в этом на сайте ФШР.

«Питерец.ру» отмечает, что только две участницы саткинского турнира смогли набрать 100% очков за три раунда – это Мария Алексеенко из ЯНАО и новосибирская шахматистка Анастасия Косинова. При этом Алексеенко победила обладательницу наивысшего рейтинга «Сатинской осени» Марию Корневу и петербурженку Евгению Овод.

Овод в Сатке повторяет свой же турнирный путь в Высшей лиге этого года: в Нижнем Новгороде она тоже стартовала с двух побед, после чего начался затяжной спад. И в Сатке Овод выиграла две первые партии (у Дарьи Филипповой и Юлии Григорьевой), после чего уступила Алексеенко.

Гетьман и Гармаш набрали по 2,5 очка и расположились в районе пятого места. Гармаш в 3-м туре победила Альфию Насыбуллину – старшую сестру Даяны, а Гетьман оказалась сильнее представляющей Башкортостан Ольги Петрухиной.