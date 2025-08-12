ента новостей

23:24
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль
19:59
Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев
17:32
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
17:23
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
10:59
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
10:16
Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком
10:03
В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора
09:41
Петербург не вошел в число регионов с самой низкой аварийностью на дорогах
09:25
Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга с оплатой за час
22:39
Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин
22:15
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка
20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
17:26
«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги
15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
09:33
На проспекте Художников мужчина стрелял из окна квартиры из пневматики
09:28
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
09:24
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
09:08
Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков
08:56
Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти
08:52
В Санкт-Петербурге ловят нарушителей на воде
08:49
Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе
00:38
В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева
Питерец.ру » Спорт » «Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль

«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-zenit.ru
То, что не удалось в матче чемпионата, «Зенит» смог совершить в кубковой встрече с клубом из Казани.

Ничья с казанским «Рубином» во 2-м туре чемпионата РПЛ явно затормозило петербургский клуб. После той досадно упущенной победы последовала ещё одна ничья (с ЦСКА) и поражение от «Ахмата». «Питерец.ру» смотрит на турнирную таблицу чемпионата России по футболу после четырёх туров: набравший 5 очков «Зенит» делит 8–10 места с двумя динамовскими коллективами – из Москвы и Махачкалы. Разве о таком старте мечтала «сине-бело-голубая» торсида?

На «Рубине» «Зенит» сполна отыгрался в матче Кубка России. Однако 34-летний голкипер казанцев Артур Нигматуллин держал свои ворота на замке до 70-й минуты. Но стоило Сергею Семаку выпустить на замену Педро и Вадима Шилова, и долгожданный гол в ворота гостей «Газпром Арены» состоялся. Двухходовка с участием Матео Кассьерры и Арсена Адамова завершилась точным ударом зенитовского колумбийца в створ ворота «Рубина» – 1:0 на 70-й минуте.

На 78-й минуте Шилов заработал пенальти, который реализовал Кассьерра, который после дубля с чувством выполненного долга отправился отдыхать. Вышедший вместо Кассьерры Александр Соболев забить не сумел, а довёл счёт до крупного Шилов, завершивший контратаку «Зенита». Победив «Рубин» со счётом 3:0, «Зенит» набрал 6 очков в кубковой группе.

 

