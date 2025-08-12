«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль

Ничья с казанским «Рубином» во 2-м туре чемпионата РПЛ явно затормозило петербургский клуб. После той досадно упущенной победы последовала ещё одна ничья (с ЦСКА) и поражение от «Ахмата». «Питерец.ру» смотрит на турнирную таблицу чемпионата России по футболу после четырёх туров: набравший 5 очков «Зенит» делит 8–10 места с двумя динамовскими коллективами – из Москвы и Махачкалы. Разве о таком старте мечтала «сине-бело-голубая» торсида?

На «Рубине» «Зенит» сполна отыгрался в матче Кубка России. Однако 34-летний голкипер казанцев Артур Нигматуллин держал свои ворота на замке до 70-й минуты. Но стоило Сергею Семаку выпустить на замену Педро и Вадима Шилова, и долгожданный гол в ворота гостей «Газпром Арены» состоялся. Двухходовка с участием Матео Кассьерры и Арсена Адамова завершилась точным ударом зенитовского колумбийца в створ ворота «Рубина» – 1:0 на 70-й минуте.

На 78-й минуте Шилов заработал пенальти, который реализовал Кассьерра, который после дубля с чувством выполненного долга отправился отдыхать. Вышедший вместо Кассьерры Александр Соболев забить не сумел, а довёл счёт до крупного Шилов, завершивший контратаку «Зенита». Победив «Рубин» со счётом 3:0, «Зенит» набрал 6 очков в кубковой группе.