«Зенит» не без везения обыграл в гостях «Ахмат» 2:1 и вплотную приблизился к лидирующему в РПЛ «Краснодару»: «Быки» в 15-м туре не сумели победить «Рубин»

Завершён первый круг чемпионата России по футболу: лидирует набравший 37 очков и ни разу не проигравший «Краснодар», у «Зенита» – на очко меньше. «Питерец.ру» предполагает, что серьёзно ослабила оборону «Зенита» травма Латышонка: Адамов в Грозном пропустил уже на 2-й минуте. При этом забил Адамову ... Адамов: Арсен из «Ахмата» поразил ворота Дениса из «Зенита».

Пропустить почти сразу после стартового свистка, да ещё и в гостях – серьёзное испытание даже для действующего чемпиона России. Уже на 9-й минуте Густаво Мантуан хорошим ударом сравнял счёт. А на 21-й минуте ошибся игрок «Ахмата» Швец, позволив Кассьерре забить второй мяч петербургского клуба. Напряжение не спадало до финального свистка: хозяева попали в штангу ворот Адамова на СЕДЬМОЙ компенсированной ко второму тайму минуте – 2:1 в пользу «Зенита».

«Краснодар» порадовал «сине-бело-голубую» торсиду ничьей с казанским «Рубином» (1:1). Так прервалась ОДИННАДЦАТИМАТЧЕВАЯ победная серия «Быков», продолжавшаяся с 4-го тура.

На третьем месте в таблице РПЛ – набравший 34 очка после победы над «Факелом» «Локомотив». Железнодорожник Алексей Батраков в матче с воронежцами сделал дубль, реализовав два пенальти, и команда Михаила Галактионова победила со счётом 2:1.