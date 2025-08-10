«Ленинградец» потерпел жестокое поражение в Новосибирске, пропустив от «Сибири» четыре мяча

0:4 – таков неутешительный итог матча 4-го тура второй лиги в группе «Золото» для «Ленинградца». Статистика личных встреч с новосибирской «Сибирью» не предвещала такого фиаско: в прошлом году клуб из Ленобласти дважды сыграл с сибиряками вничью. «Питерец.ру» вспомнил статистику единственного для «Ленинградца» сезона в ФНЛ: там областная команда дважды проигрывала со счётом 0:4 («Тюмени» в августе 2023 года и «Енисею» в марте 2024 года).

Начало сегодняшнему разгрому «Ленинградца» положил реализованный Покотыло пенальти: случилось это на 9-й минуте, при этом голкипер «Ленинградца» Будачев почти парировал удар с «точки». на 28-й минуте «Сибирь» удвоила своё преимущество: Дмитрий Яковлев корректно не стал праздновать забитый мяч в ворота бывшей команды.

Неприятности гостей новосибирского стадиона «Спартак» продолжились после перерыва, когда Покотыло добился дубля. Перед третьим голом «Сибири» в ворота «Ленинградца» мог быть назначен второй за матч одиннадцатиметровый, однако арбитр передумал после совещания с помощником. Итоговый счёт 4:0 установил точный удар Шмакова.

В турнирной таблице группы «Золото» коллектив Алексея Баги занимает восьмое место, отставая от лидирующего «Велеса» на 4 очка.



