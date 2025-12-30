В Синявино трое пьяных рецидивистов угрожая ножом заставили мужчину снять деньги с карты

29 декабря около 02 часов 50 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация от 35-летнего мужчины, проживающего в поселке Парголово Выборгского района. Он сообщил, что трое незнакомцев, угрожая ножом, заставили его снять деньги с банковской карты, после чего скрылись.

Как выяснили правоохранительные органы, в тот же день около 01:30 мужчина вызвал такси и отправился в ночной магазин, расположенный на 8-й Линии в садоводстве «Приозерное» поселка Синявино. Подходя к магазину, к нему обратились трое пьяных незнакомцев с просьбой купить алкоголь.

После покупки спиртного один из них с ножом в руках потребовал отдать все деньги. Так как у мужчины не оказалось наличных, злоумышленники заставили его снять деньги с банковской карты в банкомате автовокзала в Кировске, куда они добралися на такси.

Получив 100 000 рублей, преступники скрылись с деньгами.

29 декабря на улице Энергетиков в Кировске благодаря оперативной работе полиции были задержаны трое подозреваемых, жители поселка Синявино, в возрасте 38, 42 и 41 года, ранее имевшие проблемы с законом.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Ведется расследование, и решается вопрос о мере пресечения для задержанных.