На перекрёстке Наличной и Нахимова иномарка сбила 15-летнюю девочку

В Василеостровском районе Петербурга 27 декабря в 17:05 произошло ДТП, в результате которого 15-летняя школьница была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент случился на пересечении Наличной улицы и улицы Нахимова, возле дома номер 1.

Согласно предварительным данным, 69-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля «Ниссан-Ноут», совершила наезд на девятиклассницу, когда та пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

В отношении водителя автомобиля возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Установлено, что в текущем году водитель «Ниссан-Ноут» уже четырежды привлекалась к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.