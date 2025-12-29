ента новостей

10:03
В Киришах местный житель затушил снегом Вечный огонь на мемориале
09:54
В Кингисеппе конфликт у кафе закончился стрельбой из аэрозольного устройства
09:50
На перекрёстке Наличной и Нахимова иномарка сбила 15-летнюю девочку
09:45
В Невском районе неадекватная женщина избила фельдшера скорой помощи
09:39
В Парголово водитель легковушки разбил лобовое стекло автобуса в ходе конфликта
09:35
В Приморском районе житель Москвы стрелял из травмата в двух петербуржцев
09:27
В Ленобалсти на трассе "Пески - Подгорье"в лобовом ДТП погибли два человека
22:07
СКА уверенно победил минское «Динамо»
20:32
В Петербурге открыли первые две станции новой линии метро
20:24
Балет «Щелкунчик» на сцене концертного зала «У Финляндского»
14:14
В Мариинском дворце состоялся Рождественский концерт
14:12
В Ленобласти по подозрению в убийстве задержали владельца подпольного арсенала
12:35
В Петербурге подростки устроили драку в торговом центре на Лиговском проспекте
12:27
В Петербурге поймали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Краснопутиловской улицы
12:15
В Петербурге поймали «дропа» мошекнников, обманувших пенсионерку с улицы Маршала Казакова
10:44
В Колпино задержан «дроп» из Владимирской области, за обман пожилой петербурженки
10:26
В Петербурге задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении
10:22
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонета на набережной канала Грибоедова
10:18
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге
09:51
В хостеле на Рижском проспекте 19-летний мигрант устроил поножовщину
09:36
Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра
09:21
Выставка венесуэльского художника Хосе Маргулис
19:55
Выставка «Теплая луна»
13:12
В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки
11:02
В Выборге задержали наркосбытчика
10:43
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков
09:50
В Невском районе задержали подозреваемую в краже
09:42
В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину
09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
20:26
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На перекрёстке Наличной и Нахимова иномарка сбила 15-летнюю девочку

На перекрёстке Наличной и Нахимова иномарка сбила 15-летнюю девочку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на перекрёстке Наличной и Нахимова, в котором пострадала 15-летняя девочка

В Василеостровском районе Петербурга 27 декабря в 17:05 произошло ДТП, в результате которого 15-летняя школьница была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент случился на пересечении Наличной улицы и улицы Нахимова, возле дома номер 1.

Согласно предварительным данным, 69-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля «Ниссан-Ноут», совершила наезд на девятиклассницу, когда та пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

В отношении водителя автомобиля возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Установлено, что в текущем году водитель «Ниссан-Ноут» уже четырежды привлекалась к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Все по теме: Васильевский остров, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-12-2025, 12:37
В Тихвине «Рено-Дастер» сбил 16-летнюю девушку
16-06-2025, 12:47
На Будапештской в ДТП пострадала 15-летняя школьница
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
25-07-2024, 22:13
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП с фурой погибла женщина-водитель «Ниссан Ноут»
20-10-2025, 11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
23-09-2024, 10:04
В Невском районе автоледи на иномарке сбила школьницу

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:50
На перекрёстке Наличной и Нахимова иномарка сбила 15-летнюю девочку
Сегодня, 09:27
В Ленобалсти на трассе "Пески - Подгорье"в лобовом ДТП погибли два человека
24-12-2025, 11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
21-12-2025, 23:23
В Ленобласти в ДТП пострадали два пассажира рейсового автобуса
Наверх