В Ленобласти задержали водителя, сбившего трех пешеходов в Кудрово и срывшегося с места ДТП

29 декабря сотрудниками ГАИ был задержан 33-летний житель Всеволожского района Ленинградской области, скрывшийся с места ДТП, в котором пострадали три пешехода. Установлено, что ранее он был лишен водительских прав.

Авария произошла 26 декабря около 18:15 во дворе дома номер 14 на Пражской улице в Кудрово. Водитель совершил наезд на трех человек, включая двух несовершеннолетних, и покинул место происшествия.

В результате инцидента 57-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована. Медицинская помощь двум несовершеннолетним была оказана на месте.

Задержанный доставлен в отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району для дальнейшего разбирательства.

В отношении водителя возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью потерпевшего. Также составлены протоколы по статьям 12.7 ч. 2 и 12.27 ч. 2 КоАП РФ за вождение без прав и оставление места ДТП.