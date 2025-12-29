ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти на трассе "Пески - Подгорье"в лобовом ДТП погибли два человека

0
Опубликовал: Питерец
Фото:
Telegram
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими на автодороге "Пески - Подгорье" в Приозерском районе Ленобласти

Вчера, 28 декабря 2025 года около 19 часов на 41-м километре трассы "Пески-Подгорье", расположенной в Приозерском районе Ленинградской области, произошло трагическое ДТП. Водитель автомобиля "Хавал Джулион" 1984 года рождения, при выполнении обгона, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Форд Фокус", за рулем которого находился водитель 1995 года рождения.

В результате аварии водитель "Форда Фокус" и его пассажир, мужчина 1993 года рождения, скончались на месте. Прибывшие медики констатировали их смерть.

Водитель "Хавала" получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидента. Цель проверки – установить все обстоятельства и причины, приведшие к трагическому столкновению.

