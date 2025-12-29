ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Кингисеппе конфликт у кафе закончился стрельбой из аэрозольного устройства

В Кингисеппе конфликт у кафе закончился стрельбой из аэрозольного устройства

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кингисеппа задержали стрелявшего из аэрозольного устройства в конфликте у кафе

В Кингисеппском районе Ленинградской области 28 декабря сотрудники полиции задержали 40-летнего безработного местного жителя по подозрению в совершении преступления. Мужчина подозревается в том, что в ходе возникшего конфликта произвел выстрел из аэрозольного устройства в направлении своего оппонента.

Инцидент произошел возле кафе, расположенного в доме №7/1 по улице Карла Маркса. В полицию обратился 49-летний местный житель, сообщивший о произошедшем.

В результате оперативных действий, предпринятых сотрудниками правоохранительных органов, подозреваемый был задержан в тот же день, около 13:00, у дома №22 по той же улице Карла Маркса. Аэрозольное устройство, использованное при совершении противоправного деяния, было изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 2, Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, стрельба
