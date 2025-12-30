ента новостей

12:41
В Петербурге наградили лучших спортсменов и тренеров сборной команды города по боксу
12:24
В Петербурге на проспекте Стачек в драке мужчина получил смертельные травмы
12:19
В центре Петербурга мужчина устроил поножовщину в хостеле на Итальянской улице
12:14
В Синявино трое пьяных рецидивистов угрожая ножом заставили мужчину снять деньги с карты
12:00
В поселке Пудость подростки стреляли по окнам из пневматического пистолета
11:42
В Отрадном молодой человек применил арматуру в качестве аргумента в конфликте
11:23
В Ленобласти задержали водителя, сбившего трех пешеходов в Кудрово и срывшегося с места ДТП
11:19
В Ленобласти пресекли деятельность производителя суррогатного алкогол
10:03
В Киришах местный житель затушил снегом Вечный огонь на мемориале
09:54
В Кингисеппе конфликт у кафе закончился стрельбой из аэрозольного устройства
09:50
На перекрёстке Наличной и Нахимова иномарка сбила 15-летнюю девочку
09:45
В Невском районе неадекватная женщина избила фельдшера скорой помощи
09:39
В Парголово водитель легковушки разбил лобовое стекло автобуса в ходе конфликта
09:35
В Приморском районе житель Москвы стрелял из травмата в двух петербуржцев
09:27
В Ленобалсти на трассе "Пески - Подгорье"в лобовом ДТП погибли два человека
22:07
СКА уверенно победил минское «Динамо»
20:32
В Петербурге открыли первые две станции новой линии метро
20:24
Балет «Щелкунчик» на сцене концертного зала «У Финляндского»
14:14
В Мариинском дворце состоялся Рождественский концерт
14:12
В Ленобласти по подозрению в убийстве задержали владельца подпольного арсенала
12:35
В Петербурге подростки устроили драку в торговом центре на Лиговском проспекте
12:27
В Петербурге поймали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Краснопутиловской улицы
12:15
В Петербурге поймали «дропа» мошекнников, обманувших пенсионерку с улицы Маршала Казакова
10:44
В Колпино задержан «дроп» из Владимирской области, за обман пожилой петербурженки
10:26
В Петербурге задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении
10:22
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонета на набережной канала Грибоедова
10:18
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге
09:51
В хостеле на Рижском проспекте 19-летний мигрант устроил поножовщину
09:36
Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра
09:21
Выставка венесуэльского художника Хосе Маргулис
В Ленобласти пресекли деятельность производителя суррогатного алкогол

Полицейские Лужского района Ленобласти пресекли деятельность местного жителя, организовавшего производство суррогатного алкогол

В Лужском районе Ленинградской области сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России пресекли нелегальную торговлю спиртосодержащей продукцией, которой занимался житель деревни Заполье.

Предварительно установлено, что он закупал спирт в Санкт-Петербурге, разбавлял его водой с красителем и фасовал в 5-литровые канистры и бутылки из-под известных алкогольных брендов для последующей продажи.

При обыске в доме и надворной постройке подозреваемого обнаружен и изъят спирт в канистрах, готовая к продаже спиртосодержащая продукция в различной таре, а также краситель, крышки, наклейки и термоусадочные колпачки. Общий объем изъятой жидкости превысил 393 литра.

Гражданин доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Изъятая жидкость направлена на экспертизу для определения её состава и потенциальной опасности для потребителей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция продолжает выявлять каналы поставок и другие места незаконного хранения и сбыта контрафактного алкоголя.

Полиция предупреждает об опасности приобретения и употребления нелегального алкоголя и призывает сообщать о фактах его продажи.

