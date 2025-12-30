В Ленобласти пресекли деятельность производителя суррогатного алкогол

В Лужском районе Ленинградской области сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России пресекли нелегальную торговлю спиртосодержащей продукцией, которой занимался житель деревни Заполье.

Предварительно установлено, что он закупал спирт в Санкт-Петербурге, разбавлял его водой с красителем и фасовал в 5-литровые канистры и бутылки из-под известных алкогольных брендов для последующей продажи.

При обыске в доме и надворной постройке подозреваемого обнаружен и изъят спирт в канистрах, готовая к продаже спиртосодержащая продукция в различной таре, а также краситель, крышки, наклейки и термоусадочные колпачки. Общий объем изъятой жидкости превысил 393 литра.

Гражданин доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Изъятая жидкость направлена на экспертизу для определения её состава и потенциальной опасности для потребителей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция продолжает выявлять каналы поставок и другие места незаконного хранения и сбыта контрафактного алкоголя.

Полиция предупреждает об опасности приобретения и употребления нелегального алкоголя и призывает сообщать о фактах его продажи.