В Петербурге на проспекте Стачек в драке мужчина получил смертельные травмы

В Кировском районе Петербурга 29 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о потасовке возле дома номер 41 на проспекте Стачек. Прибывшие оперативно сотрудники ГАИ обнаружили на месте происшествия тело мужчины 52 лет.

По предварительным данным, смерть наступила в результате драки с неустановленным лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство, в результате чего потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы.

Вскоре после инцидента, на том же проспекте Стачек, сотрудниками полиции был задержан 55-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления. Задержанный доставлен в отделение для выяснения обстоятельств произошедшего. Известно, что ранее он уже имел проблемы с законом.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.