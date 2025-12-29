В Приморском районе житель Москвы стрелял из травмата в двух петербуржцев

28 декабря в правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступило заявление об инциденте со стрельбой возле подъезда дома номер 17 на Арцеуловской аллее.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно выяснили, что у входа в дом произошла словесная перепалка, в ходе которой неустановленное лицо произвело несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении двух других участников конфликта, после чего покинуло место происшествия.

В результате инцидента телесные повреждения получили двое мужчин в возрасте 26 и 51 года. Один из пострадавших, с ранением руки, был доставлен в медицинское учреждение.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что к случившемуся причастен 31-летний гражданин, проживающий в Москве, который является бывшим родственником потерпевших.

Вскоре после инцидента он добровольно явился в отделение полиции, где был задержан.

В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, после чего он был помещен в камеру для административно задержанных.

С места преступления изъят травматический пистолет. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.