10:03
В Киришах местный житель затушил снегом Вечный огонь на мемориале
09:54
В Кингисеппе конфликт у кафе закончился стрельбой из аэрозольного устройства
09:50
На перекрёстке Наличной и Нахимова иномарка сбила 15-летнюю девочку
09:45
В Невском районе неадекватная женщина избила фельдшера скорой помощи
09:39
В Парголово водитель легковушки разбил лобовое стекло автобуса в ходе конфликта
09:35
В Приморском районе житель Москвы стрелял из травмата в двух петербуржцев
09:27
В Ленобалсти на трассе "Пески - Подгорье"в лобовом ДТП погибли два человека
22:07
СКА уверенно победил минское «Динамо»
20:32
В Петербурге открыли первые две станции новой линии метро
20:24
Балет «Щелкунчик» на сцене концертного зала «У Финляндского»
14:14
В Мариинском дворце состоялся Рождественский концерт
14:12
В Ленобласти по подозрению в убийстве задержали владельца подпольного арсенала
12:35
В Петербурге подростки устроили драку в торговом центре на Лиговском проспекте
12:27
В Петербурге поймали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Краснопутиловской улицы
12:15
В Петербурге поймали «дропа» мошекнников, обманувших пенсионерку с улицы Маршала Казакова
10:44
В Колпино задержан «дроп» из Владимирской области, за обман пожилой петербурженки
10:26
В Петербурге задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении
10:22
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонета на набережной канала Грибоедова
10:18
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге
09:51
В хостеле на Рижском проспекте 19-летний мигрант устроил поножовщину
09:36
Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра
09:21
Выставка венесуэльского художника Хосе Маргулис
19:55
Выставка «Теплая луна»
13:12
В Ленобласти состоялись традиционные губернаторские новогодние ёлки
11:02
В Выборге задержали наркосбытчика
10:43
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на проспекте Медиков
09:50
В Невском районе задержали подозреваемую в краже
09:42
В Красногвардейском районе в парадной дома нашли избитую женщину
09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
20:26
В Смольном наградили лучших работников инженерно‑энергетического комплекса
Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе житель Москвы стрелял из травмата в двух петербуржцев

В Приморском районе житель Москвы стрелял из травмата в двух петербуржцев

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Приморского района проводят проверку по факту стрельбы у жилого дома на Арцеуловской аллее

28 декабря в правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступило заявление об инциденте со стрельбой возле подъезда дома номер 17 на Арцеуловской аллее.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно выяснили, что у входа в дом произошла словесная перепалка, в ходе которой неустановленное лицо произвело несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении двух других участников конфликта, после чего покинуло место происшествия.

В результате инцидента телесные повреждения получили двое мужчин в возрасте 26 и 51 года. Один из пострадавших, с ранением руки, был доставлен в медицинское учреждение.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что к случившемуся причастен 31-летний гражданин, проживающий в Москве, который является бывшим родственником потерпевших.

Вскоре после инцидента он добровольно явился в отделение полиции, где был задержан.

В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, после чего он был помещен в камеру для административно задержанных.

С места преступления изъят травматический пистолет. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

