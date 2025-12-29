ента новостей

В Невском районе неадекватная женщина избила фельдшера скорой помощи

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Невского района проводят проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи на улице Дыбенко

27 декабря в правоохранительные органы Невского района Петербурга поступила информация об агрессивной женщине, находящейся в состоянии, предположительно вызванном наркотическими веществами. Инцидент произошел возле дома №7, корпус 1 по улице Дыбенко, в связи с чем требовалось присутствие медиков для дальнейшей госпитализации.

Прибывшим на место происшествия нарядом Росгвардии возле указанного дома была задержана гражданка 24 лет, уроженка Саратовской области, имеющая временную регистрацию в Санкт-Петербурге.

Согласно предварительным данным, около 17:25 задержанная приблизилась к бригаде скорой помощи, прибывшей по вызову, и нанесла фельдшеру несколько ударов ногой, не менее трех. В результате нападения медработник потеряла равновесие и получила травму конечности.

Нападавшая была передана сотрудникам полиции и доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В дальнейшем нарушительницу порядка доставили в отделение полиции, где в отношении неё был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, после чего поместили в камеру для административно задержанных.

Пострадавшая фельдшер также была доставлена в медицинское учреждение. После оказания необходимой медицинской помощи ей было назначено амбулаторное лечение, состояние удовлетворительное. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

