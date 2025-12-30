ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В поселке Пудость подростки стреляли по окнам из пневматического пистолета

В поселке Пудость подростки стреляли по окнам из пневматического пистолета

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку обстоятельств инцидента со стрельбой по окнам из пневматического пистолета в поселке Пудость

29 декабря примерно в полдень в Гатчинскую полицию Ленинградской области поступило сообщение о стрельбе по окнам в поселке Пудость. На месте происшествия полицейские встретили мужчину и двух подростков.

По словам мужчины, находясь в гостях у брата, он услышал звук, напоминающий удар о стекло, и, выйдя на улицу, обнаружил, что одно из окон было повреждено от выстрела. Он заметил двоих подростков, которые стреляли по окнам из пневматического пистолета, и задержал их до приезда полиции. С места происшествия правоохранители изъяли пневматический пистолет и контейнер, наполненный металлическими шариками.

В отделении полиции для выяснения всех обстоятельств были доставлены 17-летний студент техникума и 13-летний ученик 7 класса. После допроса подростки были переданы своим родителям.

Полиция проводит расследование и устанавливает все детали произошедшего инцидента. По завершении проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, стрельба, пневматика, подростки
