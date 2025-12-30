ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Отрадном молодой человек применил арматуру в качестве аргумента в конфликте

В Отрадном молодой человек применил арматуру в качестве аргумента в конфликте

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции в городе Отрадное Ленобласти задержали применившего арматуру в качестве аргумента в конфликте

Рано утром 29 декабря в полицию Кировского района Ленинградской области поступила информация о потасовке, произошедшей возле дома номер 2 по Ленинградскому шоссе в городе Отрадное.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили двоих пострадавших: 20-летнюю девушку и 21-летнего молодого человека, получивших телесные повреждения. Оба были доставлены в больницу. Девушку после оказания помощи отпустили домой, а мужчина с серьезной черепно-мозговой травмой находится в реанимационном отделении.

Вскоре после инцидента подозреваемый, 22-летний местный житель с криминальным прошлым, был задержан на Никольской улице.

По предварительным данным, задержанный инициировал встречу со знакомыми для урегулирования прежних споров. В ходе выяснения отношений словесная перепалка быстро переросла в драку. Подозреваемый, подняв с земли металлический прут, нанес им удары пострадавшим, после чего покинул место преступления.

Задержанный доставлен в участок для дальнейших следственных действий. Полиция изъяла с места происшествия орудие преступления – металлическую арматуру.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и определении меры пресечения для задержанного.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, телесные повреждения
