Питерец.ру » Происшествия » В Киришах местный житель затушил снегом Вечный огонь на мемориале

В Киришах местный житель затушил снегом Вечный огонь на мемориале

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента на мемориале в Киришах

В правоохранительные органы Киришского района Ленинградской области 27 декабря, примерно в 21:25, поступило сообщение о вандализме на Братском мемориале «Памяти павшим». Неизвестный злоумышленник закидывал Вечный огонь снегом, что привело к его затуханию.

В результате оперативных действий, проведенных полицейскими, по адресу улица Мира, дом 1, был задержан 42-летний местный житель, имеющий за плечами криминальное прошлое. По предварительным данным, именно он около 21:20 преднамеренно потушил Вечный огонь, используя снег.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 243.4 часть 2 пункт «б» УК РФ (осквернение мест, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ и помещен в изолятор временного содержания.

Все по теме: Ленобласть, Киришский район
