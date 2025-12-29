В Киришах местный житель затушил снегом Вечный огонь на мемориале

В правоохранительные органы Киришского района Ленинградской области 27 декабря, примерно в 21:25, поступило сообщение о вандализме на Братском мемориале «Памяти павшим». Неизвестный злоумышленник закидывал Вечный огонь снегом, что привело к его затуханию.

В результате оперативных действий, проведенных полицейскими, по адресу улица Мира, дом 1, был задержан 42-летний местный житель, имеющий за плечами криминальное прошлое. По предварительным данным, именно он около 21:20 преднамеренно потушил Вечный огонь, используя снег.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 243.4 часть 2 пункт «б» УК РФ (осквернение мест, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ и помещен в изолятор временного содержания.