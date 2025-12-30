ента новостей

12:41
В Петербурге наградили лучших спортсменов и тренеров сборной команды города по боксу
12:24
В Петербурге на проспекте Стачек в драке мужчина получил смертельные травмы
12:19
В центре Петербурга мужчина устроил поножовщину в хостеле на Итальянской улице
12:14
В Синявино трое пьяных рецидивистов угрожая ножом заставили мужчину снять деньги с карты
12:00
В поселке Пудость подростки стреляли по окнам из пневматического пистолета
11:42
В Отрадном молодой человек применил арматуру в качестве аргумента в конфликте
11:23
В Ленобласти задержали водителя, сбившего трех пешеходов в Кудрово и срывшегося с места ДТП
11:19
В Ленобласти пресекли деятельность производителя суррогатного алкогол
10:03
В Киришах местный житель затушил снегом Вечный огонь на мемориале
09:54
В Кингисеппе конфликт у кафе закончился стрельбой из аэрозольного устройства
09:50
На перекрёстке Наличной и Нахимова иномарка сбила 15-летнюю девочку
09:45
В Невском районе неадекватная женщина избила фельдшера скорой помощи
09:39
В Парголово водитель легковушки разбил лобовое стекло автобуса в ходе конфликта
09:35
В Приморском районе житель Москвы стрелял из травмата в двух петербуржцев
09:27
В Ленобалсти на трассе "Пески - Подгорье"в лобовом ДТП погибли два человека
22:07
СКА уверенно победил минское «Динамо»
20:32
В Петербурге открыли первые две станции новой линии метро
20:24
Балет «Щелкунчик» на сцене концертного зала «У Финляндского»
14:14
В Мариинском дворце состоялся Рождественский концерт
14:12
В Ленобласти по подозрению в убийстве задержали владельца подпольного арсенала
12:35
В Петербурге подростки устроили драку в торговом центре на Лиговском проспекте
12:27
В Петербурге поймали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Краснопутиловской улицы
12:15
В Петербурге поймали «дропа» мошекнников, обманувших пенсионерку с улицы Маршала Казакова
10:44
В Колпино задержан «дроп» из Владимирской области, за обман пожилой петербурженки
10:26
В Петербурге задержали ставропольчанина, подозреваемого в тяжком преступлении
10:22
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонета на набережной канала Грибоедова
10:18
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге
09:51
В хостеле на Рижском проспекте 19-летний мигрант устроил поножовщину
09:36
Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра
09:21
Выставка венесуэльского художника Хосе Маргулис
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга мужчина устроил поножовщину в хостеле на Итальянской улице

В центре Петербурга мужчина устроил поножовщину в хостеле на Итальянской улице

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине в хостеле на Итальянской улице

В полицию Центрального района Петербурга 29 декабря в 01:45 поступила информация об инциденте с применением холодного оружия в хостеле, расположенном на Итальянской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 40-летнего мужчину, зарегистрированного в Сосновом бору, с множественными колото-резаными ранами. Пострадавший был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи в критическом состоянии.

На месте преступления был задержан 52-летний гражданин, находившийся под воздействием алкоголя, в качестве подозреваемого в совершении данного деяния. Он был доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Предварительно установлено, что у задержанного произошел конфликт с пострадавшим в подъезде дома на Итальянской улице. Причиной конфликта стало замечание, сделанное потерпевшим из-за того, что подозреваемый спал в подъезде.

В ходе словесной перепалки, подозреваемый, будучи разбуженным, нанес несколько ударов ножом оппоненту. Орудие преступления – нож – был изъят с места происшествия.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении задержанного. Известно, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Все по теме: Центральный район, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-12-2025, 09:51
В хостеле на Рижском проспекте 19-летний мигрант устроил поножовщину
8-08-2025, 10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
26-12-2025, 10:22
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком избиении оппонета на набережной канала Грибоедова
11-03-2025, 11:41
В хостеле на Заневском проспекте уроженец Грузии устроил поножовщину
7-12-2025, 11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
26-12-2025, 10:18
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на Муринской дороге

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:23
В Ленобласти задержали водителя, сбившего трех пешеходов в Кудрово и срывшегося с места ДТП
29-12-2025, 09:50
На перекрёстке Наличной и Нахимова иномарка сбила 15-летнюю девочку
29-12-2025, 09:27
В Ленобалсти на трассе "Пески - Подгорье"в лобовом ДТП погибли два человека
24-12-2025, 11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
Наверх