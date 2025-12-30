В центре Петербурга мужчина устроил поножовщину в хостеле на Итальянской улице

В полицию Центрального района Петербурга 29 декабря в 01:45 поступила информация об инциденте с применением холодного оружия в хостеле, расположенном на Итальянской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 40-летнего мужчину, зарегистрированного в Сосновом бору, с множественными колото-резаными ранами. Пострадавший был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи в критическом состоянии.

На месте преступления был задержан 52-летний гражданин, находившийся под воздействием алкоголя, в качестве подозреваемого в совершении данного деяния. Он был доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Предварительно установлено, что у задержанного произошел конфликт с пострадавшим в подъезде дома на Итальянской улице. Причиной конфликта стало замечание, сделанное потерпевшим из-за того, что подозреваемый спал в подъезде.

В ходе словесной перепалки, подозреваемый, будучи разбуженным, нанес несколько ударов ножом оппоненту. Орудие преступления – нож – был изъят с места происшествия.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении задержанного. Известно, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.