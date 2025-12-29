В Парголово водитель легковушки разбил лобовое стекло автобуса в ходе конфликта

В Выборгском районе Петербурга 27 декабря в правоохранительные органы обратился водитель маршрутного автобуса №104, сообщив о повреждении лобового стекла его транспортного средства на пересечении Выборгского и Приозерского шоссе в Парголово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что причиной инцидента стал конфликт между водителем автобуса марки "ЛИАЗ" и водителем легкового автомобиля "Форд-Фокус". Эскалация конфликта привела к тому, что водитель "Форда" нанес удар кулаком по лобовому стеклу автобуса, разбив его. К счастью, в результате данного происшествия никто не пострадал.

В результате оперативно-розыскных действий, проведенных 28 декабря, в 12:00 у дома №12, корпус 2 по Приозерскому шоссе, сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего водителя "Форд-Фокус", подозреваемого в совершении противоправного деяния.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. К задержанному применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.